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Псу ищут хозяина

Хозяин на СВО: новосибирцы ищут временного владельца неприкаянному стаффу Бучу

21 сентября 2023, 07:02
Фото: pxhere.com
Псу ищут хозяина
В Новосибирске произошла курьезная и одновременно грустная история. Зооволонтеры ищут хозяина стаффордширскому терьеру по кличке Буч, владелец которого находится в зоне СВО. Утверждается, что временные хозяева бросили собаку, но у тех другое мнение.

Как сообщает Infopro54.ru, случайные прохожие обнаружили стаффордширского терьера на улице. Привязанное у входа в магазин животное смотрело грустными глазами на прохожих. В итоге люди обратились к волонтерам.

Те пристроили пса в зоогостиницу и принялись звонить во все колокола. Выяснилось, что стаффа по кличке Буч буквально выставили на улицу прежние владельцы, временно взявшие его к себе. Настоящий хозяин собаки находится в зоне СВО. Разгневанные зоозащитники готовы написать заявление в полицию по поводу жестокого обращения с животным.

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Однако после того, как история была предана гласности, объявились и те, кто защищает временных хозяев. По их мнению, у мужчины по имени Илья попросту сдали нервы, когда Буч в очередной раз пометил диван и подушку (проще говоря, помочился).

Однако это не отменяет необходимости найти Бучу хозяев. Волонтеры рады любому неравнодушному человеку.

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#Происшествия#Новосибирск#Животные#Волонтеры#Собака#Александр Ляхов
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