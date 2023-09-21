Хозяин на СВО: новосибирцы ищут временного владельца неприкаянному стаффу Бучу

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Как сообщает Infopro54.ru, случайные прохожие обнаружили стаффордширского терьера на улице. Привязанное у входа в магазин животное смотрело грустными глазами на прохожих. В итоге люди обратились к волонтерам.
Те пристроили пса в зоогостиницу и принялись звонить во все колокола. Выяснилось, что стаффа по кличке Буч буквально выставили на улицу прежние владельцы, временно взявшие его к себе. Настоящий хозяин собаки находится в зоне СВО. Разгневанные зоозащитники готовы написать заявление в полицию по поводу жестокого обращения с животным.
Однако после того, как история была предана гласности, объявились и те, кто защищает временных хозяев. По их мнению, у мужчины по имени Илья попросту сдали нервы, когда Буч в очередной раз пометил диван и подушку (проще говоря, помочился).
Однако это не отменяет необходимости найти Бучу хозяев. Волонтеры рады любому неравнодушному человеку.