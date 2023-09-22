Дебошир кидался на жильцов дома на Забалуева в Новосибирске — ударил мать с ребенком

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
Modified Сегодня, 03:44
Updated Сегодня, 03:44
Вечером 21 сентября житель одного из домов на улице Забалуева в Новосибирске устроил целый беспорядок. Он стал бросаться на прохожих и призывал всех мужчин выйти на улицу для разговора. Свидетели случившегося сообщают, что у мужчины был нож.
Один из жильцов высотки рассказал, что ничто не могло остановить этого человека: ни просьбы соседей, ни действие слезоточивого газа, ни даже физическая сила. Также он кинулся на мать с ребенком. В итоге его арестовали и доставили в полицию.
В социальной сети «ВКонтакте» в паблике «АСТ-54» опубликованы несколько видеозаписей с происходящим во дворе дома. На одном из роликов видно, как мужчина нападает на прохожих, а затем несколько соседей помогают его обезвредить до приезда полиции.