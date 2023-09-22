atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:42

Published Сегодня, 03:42

Modified Сегодня, 03:44

Updated Сегодня, 03:44

Мужчину задержала полиция

Дебошир кидался на жильцов дома на Забалуева в Новосибирске — ударил мать с ребенком

22 сентября 2023, 03:42
Фото: 1MI
Мужчину задержала полиция

Мужчина из Новосибирска устроил дебош у дома на Забалуева

Житель высотки на Забалуева в Новосибирске устроил дебош во дворе дома, бросался на людей и вызывал всех жильцов на разговор.

Вечером 21 сентября житель одного из домов на улице Забалуева в Новосибирске устроил целый беспорядок. Он стал бросаться на прохожих и призывал всех мужчин выйти на улицу для разговора. Свидетели случившегося сообщают, что у мужчины был нож.

Один из жильцов высотки рассказал, что ничто не могло остановить этого человека: ни просьбы соседей, ни действие слезоточивого газа, ни даже физическая сила. Также он кинулся на мать с ребенком. В итоге его арестовали и доставили в полицию.

В социальной сети «ВКонтакте» в паблике «АСТ-54» опубликованы несколько видеозаписей с происходящим во дворе дома. На одном из роликов видно, как мужчина нападает на прохожих, а затем несколько соседей помогают его обезвредить до приезда полиции.

Дебошир из Новосибирской области открыл стрельбу по полиции и заявил о минировании
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске старшая по подъезду выгнала с детской площадки мать с ребенкомБезумие в Новосибирске: мужчина без причины напал на женщину с грудным ребенком
#Общество#Происшествия#Новосибирск#Дети#Полиция#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Повестки, пьянство, резня и свадьбы: 21 сентября год с начала частичной мобилизации
Вчера, 04:02
Какие жилые комплексы соседствуют с психбольницей для преступников в Новосибирске
Вчера, 08:45
Это недопустимо! Лицензированная деятельность школы астрологии возмутила новосибирцев
Сегодня, 05:12
Где дадут отопление в Новосибирске 25 сентября: список улиц и карта опубликованы СГК
Вчера, 04:09
В Новосибирске глава батальона «Вега» Панферов спрогнозировал срок окончания СВО
Сегодня, 01:26
Цены на недвижимость в Новосибирске 2023: стоит ли покупать квартиру сейчас
Сегодня, 04:19