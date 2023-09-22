Губернатор принял участие в заседании Президиума Госсовета РФ по развитию рынка труда

Необходим единый стандарт системы прогнозирования текущей и перспективной потребности в кадрах, который бы учитывал не только отраслевой, но и региональный аспекты. А уже на базе единой системы можно формировать КЦП в вузы и колледжи. «Чтобы в каждой отрасли, в каждом регионе на перспективу было понятно: сколько нужно юристов, сколько экономистов, машиностроителей, корабелов…», — отметил в ходе семинара-совещания Андрей Травников.