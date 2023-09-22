Губернатор принял участие в заседании Президиума Госсовета РФ по развитию рынка труда

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Уже в следующем году будет подготовлен прогноз потребности кадров в стране на ближайшие пять лет. Далее в России на постоянной основе будет работать единая система прогнозирования потребности кадров на пятилетнюю перспективу.
Президент Владимир Путин провёл 21 сентября в Великом Новгороде расширенное заседание Президиума Госсовета. Повестка дня — «Развитие рынка труда в РФ». Накануне мероприятия прошёл семинар-совещание по подготовке расширенного заседания Госсовета, на котором выступил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
На семинаре члены Правительства РФ, главы российских регионов, руководители вузов, представители бизнес-сообщества обсудили вопросы профориентации, начиная со школ; прогнозирования потребности в специалистах, повышения их квалификации с учётом меняющихся требований времени, развития рынка труда в разных аспектах.
Одна из выработанных инициатив — создание единой системы прогнозирования перспективной потребности кадров как с высшим образованием, так и со средним профессиональным. В настоящее время действует более трёх федеральных систем прогнозирования и ряд региональных. Так, в Новосибирской области ежегодно формируется прогноз перспективной кадровой потребности экономики на семь лет с использованием региональной цифровой системы. И главной сложностью при подготовке прогноза является низкая заинтересованность работодателей в предоставлении информации о кадровой потребности на среднесрочную перспективу.
Необходим единый стандарт системы прогнозирования текущей и перспективной потребности в кадрах, который бы учитывал не только отраслевой, но и региональный аспекты. А уже на базе единой системы можно формировать КЦП в вузы и колледжи. «Чтобы в каждой отрасли, в каждом регионе на перспективу было понятно: сколько нужно юристов, сколько экономистов, машиностроителей, корабелов…», — отметил в ходе семинара-совещания Андрей Травников.
При этом за работодателями на федеральном уровне может быть закреплена обязанность в ежегодном предоставлении информации о кадровой потребности.
Еще одна актуальная задача — мониторинг трудоустройства выпускников — по специальности, а также повышение эффективности механизма целевого обучения. Как подчеркнул председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Наука», по целевым квотам в региональных вузах фиксируется рост поступления. При этом выборка квот в целом по стране — менее 50 процентов. Важно максимально сблизить интересы студентов и предприятий, которым необходимы специалисты.
Новосибирской области данному направлению уделяется особое внимание: на постоянной основе действует межведомственная рабочая группа Правительства региона по обеспечению стабильного функционирования рынка труда.
Добавим, что в день проведения Госсовета в Великом Новгороде подвели итоги первого в стране Чемпионата высоких технологий. В финале 170 конкурсантов соревновались по 8 компетенциям, перечень которых был сформирован с учётом наиболее динамично развивающихся и перспективных направлений. Губернатор Андрей Травников встретился с представителями новосибирских учреждений общего образования и СПО, обсудил участие команды нашего региона в Чемпионате.
Главе региона рассказали о достижениях новосибирских участников. Так Андрей Волков из Новосибирского колледжа информатики и вычислительной техники представлял наш регион в компетенции «Нейросети и большие данные», а юниор Владислав Серёжкин из Второй новосибирской гимназии — в компетенции «Летающая робототехника». Подобные Чемпионаты — важный элемент профориентации и их проведение обязательно будет продолжено.
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