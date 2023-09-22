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Расширенное заседание Президиума Госсовета РФ под председательством Президента Владимира Путина, посвященное развитию рынка труда.

Губернатор принял участие в заседании Президиума Госсовета РФ по развитию рынка труда

22 сентября 2023, 05:03
Фото: nso.ru
Расширенное заседание Президиума Госсовета РФ под председательством Президента Владимира Путина, посвященное развитию рынка труда.
Расширенное заседание Президиума Госсовета РФ под председательством Президента Владимира Путина было посвящено развитию рынка труда. Губернатор Андрей Травников, возглавляющий комиссию Госсовета РФ по направлению «Наука», накануне выступил на семинаре-совещании по подготовке к заседанию Госсовета.

Уже в следующем году будет подготовлен прогноз потребности кадров в стране на ближайшие пять лет. Далее в России на постоянной основе будет работать единая система прогнозирования потребности кадров на пятилетнюю перспективу.

Президент Владимир Путин провёл 21 сентября в Великом Новгороде расширенное заседание Президиума Госсовета. Повестка дня — «Развитие рынка труда в РФ». Накануне мероприятия прошёл семинар-совещание по подготовке расширенного заседания Госсовета, на котором выступил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

На семинаре члены Правительства РФ, главы российских регионов, руководители вузов, представители бизнес-сообщества обсудили вопросы профориентации, начиная со школ; прогнозирования потребности в специалистах, повышения их квалификации с учётом меняющихся требований времени, развития рынка труда в разных аспектах.

Одна из выработанных инициатив — создание единой системы прогнозирования перспективной потребности кадров как с высшим образованием, так и со средним профессиональным. В настоящее время действует более трёх федеральных систем прогнозирования и ряд региональных. Так, в Новосибирской области ежегодно формируется прогноз перспективной кадровой потребности экономики на семь лет с использованием региональной цифровой системы. И главной сложностью при подготовке прогноза является низкая заинтересованность работодателей в предоставлении информации о кадровой потребности на среднесрочную перспективу.

Губернатор Андрей Травников выступил на семинаре-совещании по подготовке к заседанию Госсовета.Губернатор Андрей Травников выступил на семинаре-совещании по подготовке к заседанию Госсовета.
Губернатор Андрей Травников выступил на семинаре-совещании по подготовке к заседанию Госсовета.Губернатор Андрей Травников выступил на семинаре-совещании по подготовке к заседанию Госсовета.
Губернатор Андрей Травников выступил на семинаре-совещании по подготовке к заседанию Госсовета.
Фото: nso.ru

Необходим единый стандарт системы прогнозирования текущей и перспективной потребности в кадрах, который бы учитывал не только отраслевой, но и региональный аспекты. А уже на базе единой системы можно формировать КЦП в вузы и колледжи. «Чтобы в каждой отрасли, в каждом регионе на перспективу было понятно: сколько нужно юристов, сколько экономистов, машиностроителей, корабелов…», — отметил в ходе семинара-совещания Андрей Травников.

При этом за работодателями на федеральном уровне может быть закреплена обязанность в ежегодном предоставлении информации о кадровой потребности.

Еще одна актуальная задача — мониторинг трудоустройства выпускников — по специальности, а также повышение эффективности механизма целевого обучения. Как подчеркнул председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Наука», по целевым квотам в региональных вузах фиксируется рост поступления. При этом выборка квот в целом по стране — менее 50 процентов. Важно максимально сблизить интересы студентов и предприятий, которым необходимы специалисты.

Новосибирской области данному направлению уделяется особое внимание: на постоянной основе действует межведомственная рабочая группа Правительства региона по обеспечению стабильного функционирования рынка труда.

Добавим, что в день проведения Госсовета в Великом Новгороде подвели итоги первого в стране Чемпионата высоких технологий. В финале 170 конкурсантов соревновались по 8 компетенциям, перечень которых был сформирован с учётом наиболее динамично развивающихся и перспективных направлений. Губернатор Андрей Травников встретился с представителями новосибирских учреждений общего образования и СПО, обсудил участие команды нашего региона в Чемпионате.

Главе региона рассказали о достижениях новосибирских участников. Так Андрей Волков из Новосибирского колледжа информатики и вычислительной техники представлял наш регион в компетенции «Нейросети и большие данные», а юниор Владислав Серёжкин из Второй новосибирской гимназии — в компетенции «Летающая робототехника». Подобные Чемпионаты — важный элемент профориентации и их проведение обязательно будет продолжено.

Губернатор Андрей Травников обозначил приоритеты летней оздоровительной кампании 2024
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