Изменение маршрута автобуса № 29 объяснил мэр Новосибирска

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 09:33
Новый вариант маршрута автобуса № 29, на котором отсутствует отрезок улицы Сибиряков-Гвардейцев на участке от площади им. Кирова до ул. Зорге, улица Зорге и улица Громова, начал действовать накануне, 21 сентября.
В пятницу, 22 сентября, мэр Новосибирска объяснил, что изменения связаны с запуском троллейбуса по маршруту № 29 и пообещал, что электротранспорт будет ходить без сбоев, как это было ранее.
До этого новосибирцы создали петицию за возвращение автобуса № 29 на привычный маршрут.
Предполагалось, что новые троллейбусы с автономным ходом полностью заменять автобусы на 29 маршруте, однако горожане жаловались на несоблюдение графика из-за постоянных поломок техники.