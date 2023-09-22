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Горожане просят вернуть прежний вариант автобусного маршрута

Изменение маршрута автобуса № 29 объяснил мэр Новосибирска

22 сентября 2023, 08:44
Фото: 1MI
Горожане просят вернуть прежний вариант автобусного маршрута
Изменения в работе автобусов, обслуживающих маршрут № 29, в мэрии называли частью оптимизации работы пассажирского транспорта в интересах горожан

Новый вариант маршрута автобуса № 29, на котором отсутствует отрезок улицы Сибиряков-Гвардейцев на участке от площади им. Кирова до ул. Зорге, улица Зорге и улица Громова, начал действовать накануне, 21 сентября.

В пятницу, 22 сентября, мэр Новосибирска объяснил, что изменения связаны с запуском троллейбуса по маршруту № 29 и пообещал, что электротранспорт будет ходить без сбоев, как это было ранее.

До этого новосибирцы создали петицию за возвращение автобуса № 29 на привычный маршрут.

Предполагалось, что новые троллейбусы с автономным ходом полностью заменять автобусы на 29 маршруте, однако горожане жаловались на несоблюдение графика из-за постоянных поломок техники.

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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Мэрия
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