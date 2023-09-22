Нацпроект позволит увеличить в 1,5 раза производство акриловых ванн в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
«Мы достигли важного результата — технологии бережливого производства и улучшение производительности труда внедряют уже 100 крупных предприятий Новосибирской области. После ухода иностранных компаний с российского рынка участники нацпроекта „Производительность труда“ содействуют наращиванию выпуска российской продукции, а центры компетенций выполняют важнейшую функцию импортозамещения консалтинговых услуг. Общая численность персонала предприятий — участников национального проекта „Производительность труда“ в Новосибирской области — более 20,5 тысячи человек, суммарная выручка предприятий составляет более 140 млрд рублей», — сообщил врио министра экономического развития региона Лев Решетников.
Производитель изделий для ванных комнат «СибПласт» стал сотым предприятием в Новосибирской области, вступившим в национальный проект. Компания планирует нарастить количество выпускаемых изделий в полтора раза. Товары продаются оптом и в розницу на территории всей страны, а также экспортируются в Казахстан, Белоруссию, Армению, Таджикистан, Молдову, Киргизию и др. страны. Предприятие подписало соглашение с министерством экономического развития Новосибирской области, которое курирует нацпроект в регионе. Также соглашение подписано с Агентством инвестиционного развития региона — эксперты Регионального центра компетенций АИР будут помогать команде предприятия оптимизировать процессы. Чтобы повысить производительность труда, в компании планируется сократить сроки изготовления продукции, выстроить чёткую систему приоритетности выполнения заказов, грамотно организовать рабочее пространство в цехах.
«Уже несколько лет мы активно развиваем производство: создаем новые рабочие места, закупаем новое оборудование, строим дополнительные складские и производственные помещения, увеличиваем ассортимент выпускаемой продукции. Основная цель участия в проекте — увеличение количества выпускаемой продукции на 50% — до 20 тысяч изделий в месяц. Для этого необходимо приобрести новое оборудование, модернизировать действующие производственные линии, поэтому мы рассчитываем получить льготный займ от ФРП», — говорит коммерческий директор предприятия Алексей Зиборов.
Новосибирская область реализует нацпроект с 2019 года. Всего за период реализации проекта от предприятий Новосибирской области поступило заявок от более чем 150 предприятий по пяти отраслям, к настоящему моменту в разной стадии реализации проекта находятся 100 крупных компаний: обрабатывающие производства — 75, сельское хозяйство — 8, торговля — 9, строительство — 4, транспорт и логистика — 4. С наращиванием объемов продукции повышаются доходы предприятий и растет уровень заработных плат. В настоящее время Минэкономразвития России прорабатывает вопрос продления нацпроекта до 2030 года и расширения отраслей: планируется вхождение предприятий ЖКХ, туризма, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения.
Для справки: Национальные проекты реализуются в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также с Указом Президента РФ Владимира Путина от 21 июля 2020 г. №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Подробная информация — на сайте национальные проекты.рф
В Новосибирской области производство растет темпами выше среднероссийских.