Нацпроект позволит увеличить в 1,5 раза производство акриловых ванн в Новосибирске

Производитель изделий для ванных комнат «СибПласт» стал сотым предприятием в Новосибирской области, вступившим в национальный проект. Компания планирует нарастить количество выпускаемых изделий в полтора раза. Товары продаются оптом и в розницу на территории всей страны, а также экспортируются в Казахстан, Белоруссию, Армению, Таджикистан, Молдову, Киргизию и др. страны. Предприятие подписало соглашение с министерством экономического развития Новосибирской области, которое курирует нацпроект в регионе. Также соглашение подписано с Агентством инвестиционного развития региона — эксперты Регионального центра компетенций АИР будут помогать команде предприятия оптимизировать процессы. Чтобы повысить производительность труда, в компании планируется сократить сроки изготовления продукции, выстроить чёткую систему приоритетности выполнения заказов, грамотно организовать рабочее пространство в цехах.