Эксперты высоко оценили работу Андрея Травникова на посту губернатора

«Андрей Травников сохраняет высокую активность в рамках поддержки СВО. На особом контроле губернатора — социальные и инфраструктурные объекты. На финишной прямой — строительство инфекционной больницы, куда уже завозится оборудование. В поле зрения Андрея Травникова также остаются такие крупные проекты, как развитие Новосибирского госуниверситета, дорожные проекты и перспективы развития метро», — говорится в исследовании.