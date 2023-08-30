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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников

Эксперты высоко оценили работу Андрея Травникова на посту губернатора

30 августа 2023, 09:02
Фото: nso.ru
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников
Андрей Травников сохранил лидерство в Национальном рейтинге губернаторов и вошел в топ-25 глав регионов.

Наблюдатели отмечают, что одной из примет стиля работы главы области стали учёт при принятии решений мнения граждан, «полноразмерная», а не формальная реакция на общественное мнение и деятельная работа по сигналам с мест.

«В положительном багаже действующего губернатора — высокая оценка федеральным центром результатов реализации в Новосибирской области нацпроектов», — отмечается в исследовании.

Как подчеркивают наблюдатели, глава региона лично контролирует реализацию проектов развития сельский территорий, выезжая в районы, а имиджевая копилка Андрея Травникова пополнилась также за счёт того, что Новосибирск дважды становился центром мероприятий федерального масштаба, так или иначе связанных с развитием новых технологий.

«Андрей Травников сохраняет высокую активность в рамках поддержки СВО. На особом контроле губернатора — социальные и инфраструктурные объекты. На финишной прямой — строительство инфекционной больницы, куда уже завозится оборудование. В поле зрения Андрея Травникова также остаются такие крупные проекты, как развитие Новосибирского госуниверситета, дорожные проекты и перспективы развития метро», — говорится в исследовании.

По оценке политолога, профессор Сибирского института управления Сергея Бирюкова, за годы работы Андрей Травников создал образ разумного, уравновешенного руководителя. Другие эксперты отмечают, что Травников располагает одобрением своих действий федеральным центром, значимой электоральной базой и поддержкой элит, сохраняет безоговорочное лидерство в избирательной кампании.

«Не страдает закрытостью и не занимается популизмом — золотая середина. С Москвой выстроил конструктивные отношения, без публичных конфликтов и недопонимания. Текущую работу можно оценить между „хорошо“ и „отлично“. Учитывая ресурсную базу, системность проблем, команда губернатора справляется», — считает эксперт.

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О том, почему Новосибирск достоин быть столицей Сибири, рассказал губернатор Травников.

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