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Updated Сегодня, 13:56

Губернатор Андрей Травников проконтролировал качество работы новой котельной в Чистоозёрном районе.

Новые котельные, установленные в Новосибирской области, будут вдвое экономичнее

26 августа 2023, 13:52
Фото: nso.ru
Губернатор Андрей Травников проконтролировал качество работы новой котельной в Чистоозёрном районе.
В регионе обновляют объекты теплоэнергетики с использованием новейших энергоэффективных технологий.

Губернатор Андрей Травников в ходе рабочей поездки в Чистоозёрный район проконтролировал качество работы новой котельной, заменившей собой сразу три устаревшие объекта теплоснабжения. «Хороший результат и по качеству, и по экономике проекта», — подчеркнул глава региона.

Напомним, в 2021 году Губернатором были запланированы денежные средства на достройку объекта, пуско-наладочные работы были проведены в сезоне 2021–2022 годов. В 2023 году всех потребителей от трёх прежних устаревших котельных в полном объёме переключили на новую.

Губернатор Андрей Травников проконтролировал качество работы новой котельной в Чистоозёрном районе.Губернатор Андрей Травников проконтролировал качество работы новой котельной в Чистоозёрном районе.
Губернатор Андрей Травников проконтролировал качество работы новой котельной в Чистоозёрном районе.
Фото: nso.ru

Губернатору доложили: год на объекте отработан без сбоев и других проблем, жители выразили полное удовлетворение качеством предоставляемых ныне услуг. Все показатели, которые планировалось показать в рамках программы энергоэффективности, достигнуты, даже отмечена экономия. По удельным показателям, расход угля на одну гигакалорию снижен более чем вдвое — результат лучше планового. Склад угля теперь закрытый, стоит автоматизированная дробилка, которая позволяет дробить уголь любой марки и качества. Снижены трудозатраты.

Новая котельная в Чистоозерном районе заменит собой сразу три устаревших объекта теплоснабжения.Новая котельная в Чистоозерном районе заменит собой сразу три устаревших объекта теплоснабжения.
Новая котельная в Чистоозерном районе заменит собой сразу три устаревших объекта теплоснабжения.
Фото: nso.ru

Новая угольная котельная «Зонова» в р. п. Чистоозёрное построена в рамках государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области». Строительство завершено в 2022 году, стоимость составила около 60 млн рублей, мощность котельной — 7,5 МВт. Потребители: Центральная районная больница, 1 школа, 1 детский сад, 6 многоквартирных домов, более 20 административных зданий (магазины, суд, администрация района, церковь, вокзал и т. п.), около 30 жилых домов.

В этом году под модернизацию в Чистоозёрном готовят ещё одну котельную, всего в схеме теплоснабжения райцентра — 9 котельных, срочной реконструкции требуют две из них.

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