Новые котельные, установленные в Новосибирской области, будут вдвое экономичнее

Губернатору доложили: год на объекте отработан без сбоев и других проблем, жители выразили полное удовлетворение качеством предоставляемых ныне услуг. Все показатели, которые планировалось показать в рамках программы энергоэффективности, достигнуты, даже отмечена экономия. По удельным показателям, расход угля на одну гигакалорию снижен более чем вдвое — результат лучше планового. Склад угля теперь закрытый, стоит автоматизированная дробилка, которая позволяет дробить уголь любой марки и качества. Снижены трудозатраты.