Строители из Новосибирска восстановили разрушенный дом в Мариуполе

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Строители из Новосибирска завершили восстановление дома в Мариуполе. Этот дом находится по адресу проспект Победы, 49 и является частью подшефного квартала сибиряков. Итоговый акт о завершении работ уже выдали, сообщили в министерстве строительства Новосибирской области.
Всего было восстановлено 5 домов из 12. На 4 из них уже получены итоговые акты. Завершены работы по домам № 17 и 19 на бульваре Меотиды, а также по дому № 26 на ул. Московская. Документы на один дом находятся в процессе подготовки.
«Все здания были серьезно повреждены и требовали масштабных ремонтно-восстановительных работ — восстановления инженерных систем, перекрытий, стен, а также установки окон и дверей», — отметил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.