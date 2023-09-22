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Дом восстанавливали строители

Строители из Новосибирска восстановили разрушенный дом в Мариуполе

22 сентября 2023, 05:00
Фото: 1MI
Дом восстанавливали строители
Строители из Новосибирска успешно восстановили ещё один дом в Мариуполе, который был серьезно поврежден и требовал масштабных ремонтных работ.

Строители из Новосибирска завершили восстановление дома в Мариуполе. Этот дом находится по адресу проспект Победы, 49 и является частью подшефного квартала сибиряков. Итоговый акт о завершении работ уже выдали, сообщили в министерстве строительства Новосибирской области.

Всего было восстановлено 5 домов из 12. На 4 из них уже получены итоговые акты. Завершены работы по домам № 17 и 19 на бульваре Меотиды, а также по дому № 26 на ул. Московская. Документы на один дом находятся в процессе подготовки.

«Все здания были серьезно повреждены и требовали масштабных ремонтно-восстановительных работ — восстановления инженерных систем, перекрытий, стен, а также установки окон и дверей», — отметил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.
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#Новосибирск#Мариуполь#Дом#Эмилия Губарева#Строители
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