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Дома и дворы после бомбежки в Мариуполе показал депутат из Новосибирска: жутки кадры

Сегодня, 03:50
Фото: кадр из видео Ростислава Антонова
Новосибирский депутат показал улицу в Мариуполе после боев с нацистами

Новосибирский депутат Антонов показал разрушенную нацистами улицу в Мариуполе

Депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов показал, что стало с улицей Азовстальская в Мариуполе после налета нацистов. Там все дома, машины и детские площадки разрушены.

Улица Азовстальская стала последней линией обороны боевиков «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) нацистов. После ожесточённых боев она стала безлюдной.

«Нацисты проникали в подъезды многоэтажек, проламывая стены, вламывались к мирным гражданам в квартиры. Здесь разрушены все дома, машины превратились в груду металлолома, детские площадки разбомблены. Смотришь на это и ощущаешь присутствие Зла», - высказался на видео в соцсетях новосибирский депутат.

Антонов рассказал, что во время отступления «азовцы» использовали местных жителей в качестве живого щита. Из-за этого погибло очень много людей.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Украина#Видео
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