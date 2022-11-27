Дома и дворы после бомбежки в Мариуполе показал депутат из Новосибирска: жутки кадры

Новосибирский депутат Антонов показал разрушенную нацистами улицу в Мариуполе

Депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов показал, что стало с улицей Азовстальская в Мариуполе после налета нацистов. Там все дома, машины и детские площадки разрушены.