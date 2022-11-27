Дома и дворы после бомбежки в Мариуполе показал депутат из Новосибирска: жутки кадры

Улица Азовстальская стала последней линией обороны боевиков «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) нацистов. После ожесточённых боев она стала безлюдной.
«Нацисты проникали в подъезды многоэтажек, проламывая стены, вламывались к мирным гражданам в квартиры. Здесь разрушены все дома, машины превратились в груду металлолома, детские площадки разбомблены. Смотришь на это и ощущаешь присутствие Зла», - высказался на видео в соцсетях новосибирский депутат.
Антонов рассказал, что во время отступления «азовцы» использовали местных жителей в качестве живого щита. Из-за этого погибло очень много людей.