День осеннего равноденствия: астрономы рассказали новосибирцам, что их ждет сегодня

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«Нас ждет замечательное событие — завершение астрономического лета. В этом году событие настанет 23 сентября, около 14 часов по новосибирскому времени», — рассказал сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин корреспонденту Atas.info.
После 23 сентября долгота светового дня уменьшится на двенадцать часов и новосибирцев ожидают темные вечера. Строго астрономически в нынешнюю субботу центр Солнечного диска пересечет небесный экватор, направляясь в Южное полушарие. Солнце взойдет строго на востоке и зайдет на западе.
Любителям небесных знамений не стоит ожидать чего-либо сверхъестественного и загадочного. Однако осеннее равноденствие всегда наделялось духовным смыслом и служило символом обновления.
«Возможно, для нас ничего особенного и не произойдет. Но стоит все же быть внимательнее к окружающему миру и находить что-то потаенное. Все новое начинается с удивления, а мир становится еще интересней», — отметил Кашин.
Также в конце сентября новосибирцев ждет первое полнолуние осени. Оно также известно как Урожайная Луна.