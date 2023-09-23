День осеннего равноденствия: астрономы рассказали новосибирцам, что их ждет сегодня

После 23 сентября долгота светового дня уменьшится на двенадцать часов и новосибирцев ожидают темные вечера. Строго астрономически в нынешнюю субботу центр Солнечного диска пересечет небесный экватор, направляясь в Южное полушарие. Солнце взойдет строго на востоке и зайдет на западе.