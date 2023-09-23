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Осеннее равноденствие - важное астрономическое событие

День осеннего равноденствия: астрономы рассказали новосибирцам, что их ждет сегодня

23 сентября 2023, 00:39
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Осеннее равноденствие - важное астрономическое событие

День осеннего равноденствия 23 сентября: астрономы рассказали о нем новосибирцам

23 сентября официально наступит осеннее равноденствие. Новосибирцам даже назвали его точное начало.
«Нас ждет замечательное событие — завершение астрономического лета. В этом году событие настанет 23 сентября, около 14 часов по новосибирскому времени», — рассказал сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин корреспонденту Atas.info.

После 23 сентября долгота светового дня уменьшится на двенадцать часов и новосибирцев ожидают темные вечера. Строго астрономически в нынешнюю субботу центр Солнечного диска пересечет небесный экватор, направляясь в Южное полушарие. Солнце взойдет строго на востоке и зайдет на западе.

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Любителям небесных знамений не стоит ожидать чего-либо сверхъестественного и загадочного. Однако осеннее равноденствие всегда наделялось духовным смыслом и служило символом обновления.

«Возможно, для нас ничего особенного и не произойдет. Но стоит все же быть внимательнее к окружающему миру и находить что-то потаенное. Все новое начинается с удивления, а мир становится еще интересней», — отметил Кашин.

Также в конце сентября новосибирцев ждет первое полнолуние осени. Оно также известно как Урожайная Луна.

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#Новосибирск#Космос#Астрономия#Александр Ляхов#Равноденствие
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