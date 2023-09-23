В Новосибирске ищут 34-летнего мужчину с татуировкой на правом плече

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
«Ушел из дома 27 августа в Первомайском районе и не вернулся. На связь с родными не выходил, поэтому они забеспокоились и обратились к волонтерам», — сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт НСО».
Андрей высокого роста — 196 см., худой, с голубыми глазами и светло-русыми волосами. У него есть татуировка на правом плече.
Никто из близких и знакомых не знает, куда мог отправиться сибиряк. Также неизвестно во что он был одет.