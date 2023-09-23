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В Новосибирске ищут 34-летнего мужчину с татуировкой на правом плече

В Новосибирске ищут 34-летнего мужчину с татуировкой на правом плече

23 сентября 2023, 11:38
Фото: 1MI/ЛизаАлерт
Волонтеры объявили в розыск 34-летнего Андрея Кононова в Новосибирске. Мужчина пропал около месяца назад.
«Ушел из дома 27 августа в Первомайском районе и не вернулся. На связь с родными не выходил, поэтому они забеспокоились и обратились к волонтерам», — сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт НСО».

Андрей высокого роста — 196 см., худой, с голубыми глазами и светло-русыми волосами. У него есть татуировка на правом плече.

Никто из близких и знакомых не знает, куда мог отправиться сибиряк. Также неизвестно во что он был одет.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Пропал#Лизаалерт
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