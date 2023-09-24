Люди не могут выехать из своих домов на улице Первомайской в Бердске

Протяженность данных ремонтных работ более одного квартала и затрагивает несколько десятков домов, жители которых просто шокированы таким отношением: «Я планировала оставить машину в гараже, чтобы там мастер поставил зимнюю резину, пока я буду в отпуске, но сегодня даже не смогла поставить машину в гараж, а завтра уже улетаю. Когда приеду, уже будет снег, а машина на летней резине» — рассказывает жительница одного из домов.