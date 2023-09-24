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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Автомобили владельцев частных домов на ул. Первомайская в Бердске заблокированы на выходные.

Люди не могут выехать из своих домов на улице Первомайской в Бердске

24 сентября 2023, 13:07
Фото: atas.info
Автомобили владельцев частных домов на ул. Первомайская в Бердске заблокированы на выходные.
Жители улицы Первомайская в Бердске пожаловались, что их автомобили оказались буквально заблокированы после того, как дорожные рабочие подготовили дорогу к установке бордюрного камня.

В процессе ремонта дороги в Бердске на улице Первомайская по краям заасфальтированного дорожного полотна рабочие вырыли глубокие рвы и оставили все так на выходные. Жители улицы жалуются, что не смогли выехать на машине, планы на выходные нарушены. Жильцы, вернувшиеся из небольшой поездки, наоборот, не могут подъехать к дому, чтобы заехать в гараж и выгрузить вещи, запарковали машину прямо на проезжей части.

Протяженность данных ремонтных работ более одного квартала и затрагивает несколько десятков домов, жители которых просто шокированы таким отношением: «Я планировала оставить машину в гараже, чтобы там мастер поставил зимнюю резину, пока я буду в отпуске, но сегодня даже не смогла поставить машину в гараж, а завтра уже улетаю. Когда приеду, уже будет снег, а машина на летней резине» — рассказывает жительница одного из домов.

Улица Первомайская — одна из основных в городе, с нее выезжают на Бердское шоссе, на федеральную трассу Чуйский тракт.

Автомобили владельцев частных домов на ул. Первомайская в Бердске заблокированы на выходные.Автомобили владельцев частных домов на ул. Первомайская в Бердске заблокированы на выходные.
Автомобили владельцев частных домов на ул. Первомайская в Бердске заблокированы на выходные.Автомобили владельцев частных домов на ул. Первомайская в Бердске заблокированы на выходные.
Автомобили владельцев частных домов на ул. Первомайская в Бердске заблокированы на выходные.
Фото: atas.info
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