Люди не могут выехать из своих домов на улице Первомайской в Бердске

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
В процессе ремонта дороги в Бердске на улице Первомайская по краям заасфальтированного дорожного полотна рабочие вырыли глубокие рвы и оставили все так на выходные. Жители улицы жалуются, что не смогли выехать на машине, планы на выходные нарушены. Жильцы, вернувшиеся из небольшой поездки, наоборот, не могут подъехать к дому, чтобы заехать в гараж и выгрузить вещи, запарковали машину прямо на проезжей части.
Протяженность данных ремонтных работ более одного квартала и затрагивает несколько десятков домов, жители которых просто шокированы таким отношением: «Я планировала оставить машину в гараже, чтобы там мастер поставил зимнюю резину, пока я буду в отпуске, но сегодня даже не смогла поставить машину в гараж, а завтра уже улетаю. Когда приеду, уже будет снег, а машина на летней резине» — рассказывает жительница одного из домов.
Улица Первомайская — одна из основных в городе, с нее выезжают на Бердское шоссе, на федеральную трассу Чуйский тракт.
Ливневые канализации на ул. Есенина признали полностью рабочими, несмотря на недавнее затопление улицы во время дождя.