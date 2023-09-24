В Новосибирске участница конкурса «Мисс России-2023» снялась в купальнике с Cadillac

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
Modified Сегодня, 03:56
Updated Сегодня, 03:56
Молодая девушка Юлия Колмакова, проживающая в Новосибирске, которая представит свой город на конкурсе «Мисс Россия-2023», решила поделиться видео, на котором она позирует в купальнике рядом с ретро-автомобилем Cadillac.
Этот ролик, продолжительностью всего 20 секунд, был опубликован на странице Юлии в социальной сети «ВКонтакте».
Видно, что фокус был сделан на автомобили ретро-стиля, и модель выглядит очаровательно в розовом купальнике. Также Юлия активно занимается съемками для различных проектов перед передачей в Москву.