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Девушка представил Новосибирск на конкурсе

В Новосибирске участница конкурса «Мисс России-2023» снялась в купальнике с Cadillac

24 сентября 2023, 03:54
Фото: Юлия Колмакова/ВК
Девушка представил Новосибирск на конкурсе
Одна из участниц конкурса «Мисс Россия-2023» Юлия Колмакова из Новосибирска поучаствовала в фотосессии, на которой она позировала в купальнике вместе с ретро-автомобилем Cadillac.

Молодая девушка Юлия Колмакова, проживающая в Новосибирске, которая представит свой город на конкурсе «Мисс Россия-2023», решила поделиться видео, на котором она позирует в купальнике рядом с ретро-автомобилем Cadillac.

Этот ролик, продолжительностью всего 20 секунд, был опубликован на странице Юлии в социальной сети «ВКонтакте».

Видно, что фокус был сделан на автомобили ретро-стиля, и модель выглядит очаровательно в розовом купальнике. Также Юлия активно занимается съемками для различных проектов перед передачей в Москву.

Две девушки из Новосибирской области станут участницами конкурса «Мисс Россия»
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#Новосибирск#Конкурс#Эмилия Губарева
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