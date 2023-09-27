Дети в Новосибирске мелом нарисовали «зебру» на улице без перехода

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
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Updated Сегодня, 04:49
Местные жители опасаются, что автомобиль во дворе может случайно сбить одного из детей, когда они идут в школу. Это связано с тем, что на улице нет пешеходного перехода. Активисты обратились в мэрию с требованием установить лежачие полицейские на этом участке дороги для безопасности детей.
Однако представители мэрии ответили, что данная улица не является автомобильной дорогой. Вместо этого, на проезде установлены дорожные знаки, указывающие на то, что это жилая зона. В таких зонах запрещено движение машин выше скорости до 20 километров в час.
Прокуратура сообщила, что жители домов могут самостоятельно принять меры для безопасности, например, установить шлагбаумы или создать искусственные неровности на проезде. Однако, для этого необходимо провести общие собрания и получить согласие всех жителей. Дети, опасаясь за свою жизнь, даже нарисовали «липовую» зебру на дороге».