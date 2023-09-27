Дети в Новосибирске мелом нарисовали «зебру» на улице без перехода

Местные жители опасаются, что автомобиль во дворе может случайно сбить одного из детей, когда они идут в школу. Это связано с тем, что на улице нет пешеходного перехода. Активисты обратились в мэрию с требованием установить лежачие полицейские на этом участке дороги для безопасности детей.