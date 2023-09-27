Мэрия Новосибирска контролирует исполнение всех обязательств подрядчиков по договорам

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
В 2023 году на развитие Новосибирска была направлена рекордная сумма: объем безвозмездных поступлений в бюджет города превысил 51 млрд рублей, что в полтора раза больше привлеченных в прошлом году средств.
Глава города отметил, что вопросам развития Новосибирска уделяется особое внимание. Новосибирск активно участвует в реализации федеральных и региональных проектов, для чего привлекаются средства бюджетов различных уровней. Это позволило расширить работы по благоустройству города, включая дороги, парки и другие объекты. Мэр выразил благодарность депутатам за помощь в привлечении такой значительной суммы.
Одна из важных областей развития — ремонт дорог. В этом году было направлено 3,333 млрд рублей на ремонт 63 участков городской дорожной сети. Продолжается также реконструкция мостов и путепроводов, работы ведутся на десяти объектах. Важным достижением стало открытие парка «Арена» и обновление других городских парков и скверов.
Помимо этого, мэрия активно занимается благоустройством придомовых территорий и капремонтом многоквартирных домов. В текущем году также планируется открытие четырех новых школьных зданий.
Анатолий Локоть обратил внимание на то, что не все подрядные организации ответственно выполняют свои обязательства по контрактам. Будут приняты меры в отношении недобросовестных исполнителей работ. Также продолжится работа по созданию новых школьных мест в городе.
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