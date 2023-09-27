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Объём безвозмездных поступлений в этом году превышает 51 млрд рублей

Мэрия Новосибирска контролирует исполнение всех обязательств подрядчиков по договорам

27 сентября 2023, 06:08
Фото: atas.info
Объём безвозмездных поступлений в этом году превышает 51 млрд рублей
Мэрия будет активно требовать от подрядчиков исполнения всех обязательств по контрактам. Об этом заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на сессии Совета депутатов города.

В 2023 году на развитие Новосибирска была направлена рекордная сумма: объем безвозмездных поступлений в бюджет города превысил 51 млрд рублей, что в полтора раза больше привлеченных в прошлом году средств.

Глава города отметил, что вопросам развития Новосибирска уделяется особое внимание. Новосибирск активно участвует в реализации федеральных и региональных проектов, для чего привлекаются средства бюджетов различных уровней. Это позволило расширить работы по благоустройству города, включая дороги, парки и другие объекты. Мэр выразил благодарность депутатам за помощь в привлечении такой значительной суммы.

Одна из важных областей развития — ремонт дорог. В этом году было направлено 3,333 млрд рублей на ремонт 63 участков городской дорожной сети. Продолжается также реконструкция мостов и путепроводов, работы ведутся на десяти объектах. Важным достижением стало открытие парка «Арена» и обновление других городских парков и скверов.

Помимо этого, мэрия активно занимается благоустройством придомовых территорий и капремонтом многоквартирных домов. В текущем году также планируется открытие четырех новых школьных зданий.

Анатолий Локоть обратил внимание на то, что не все подрядные организации ответственно выполняют свои обязательства по контрактам. Будут приняты меры в отношении недобросовестных исполнителей работ. Также продолжится работа по созданию новых школьных мест в городе.

В рамках национального проекта «Культура» началась реконструкция музея имени Ю. В. Кондратюка и строительство музыкальной школы в Академгородке.

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#Общество#Дороги#Ремонт#Мэрия#Бюджет#Эмилия Губарева#Подрядчики#Контракты
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