Мэрия Новосибирска контролирует исполнение всех обязательств подрядчиков по договорам

Глава города отметил, что вопросам развития Новосибирска уделяется особое внимание. Новосибирск активно участвует в реализации федеральных и региональных проектов, для чего привлекаются средства бюджетов различных уровней. Это позволило расширить работы по благоустройству города, включая дороги, парки и другие объекты. Мэр выразил благодарность депутатам за помощь в привлечении такой значительной суммы.