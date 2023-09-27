Воздвижение Креста Господня 27 сентября — когда верующим новосибирцам идти в храм

По преданию, крест был найден в Палестине матерью византийского императора Константина Великого императрицей Еленой вместе с епископом Иерусалимским Макарием в IV веке. В результате раскопок обнаружилась пещера Гроба Господня и три креста рядом с ней. Реликвию опознали после чудесного исцеления женщины и воскрешения умершего.