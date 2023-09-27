Воздвижение Креста Господня 27 сентября — когда верующим новосибирцам идти в храм

Posted Сегодня, 02:14
Published Сегодня, 02:14
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Updated Сегодня, 02:14
Полностью праздник называется «Всемирное воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня». Православные верующие отмечают событие 27 сентября, католики — 14 сентября.
По преданию, крест был найден в Палестине матерью византийского императора Константина Великого императрицей Еленой вместе с епископом Иерусалимским Макарием в IV веке. В результате раскопок обнаружилась пещера Гроба Господня и три креста рядом с ней. Реликвию опознали после чудесного исцеления женщины и воскрешения умершего.
Императрица Елена привезла в Константинополь часть Животворящего Креста и гвозди от распятия. После обретения святыни Константин Великий повелел построить храм в честь Воскресения Христова, который был освящен 13 сентября 335 года. После этого и возник праздник.
Также в этот день вспоминают возвращение Креста Господня из Персии в Иерусалим после четырнадцатилетнего плена. Императору Ираклию I удалось заключить мир с сыном персидского императора Хосрова II и увезти реликвию обратно в христианские земли.
Праздник начинается с вечерней литургии 26 сентября. В это время до начала богослужения на престол кладется Крест. Во время заутрени совершается торжественный чин воздвижения Креста. Он лежит на аналое до 4 октября — дня отдания Воздвижения.
Верующим в этот день положен самый строгий пост, когда запрещено употреблять в пищу продукты животного происхождения.