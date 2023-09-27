atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:14

Published Сегодня, 02:14

Modified Сегодня, 02:14

Updated Сегодня, 02:14

Праздник является одним из главных в христианстве

Воздвижение Креста Господня 27 сентября — когда верующим новосибирцам идти в храм

27 сентября 2023, 02:14
Фото: 1MI
Праздник является одним из главных в христианстве
27 сентября верующие новосибирцы отпразднуют день Воздвижения Креста Господня. Что это за праздник и как правильно его отмечать — в материале Atas.info.

Воздвижение Креста Господня — что за праздник

Полностью праздник называется «Всемирное воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня». Православные верующие отмечают событие 27 сентября, католики — 14 сентября.

По преданию, крест был найден в Палестине матерью византийского императора Константина Великого императрицей Еленой вместе с епископом Иерусалимским Макарием в IV веке. В результате раскопок обнаружилась пещера Гроба Господня и три креста рядом с ней. Реликвию опознали после чудесного исцеления женщины и воскрешения умершего.

Опубликованы фото разрушенных храмов Новосибирска в 20-м веке
Узнать подробнее

Императрица Елена привезла в Константинополь часть Животворящего Креста и гвозди от распятия. После обретения святыни Константин Великий повелел построить храм в честь Воскресения Христова, который был освящен 13 сентября 335 года. После этого и возник праздник.

Также в этот день вспоминают возвращение Креста Господня из Персии в Иерусалим после четырнадцатилетнего плена. Императору Ираклию I удалось заключить мир с сыном персидского императора Хосрова II и увезти реликвию обратно в христианские земли.

Новосибирцев напугало исчезновение Поклонного креста
Узнать подробнее

Воздвижение Креста Господня — как праздновать

Праздник начинается с вечерней литургии 26 сентября. В это время до начала богослужения на престол кладется Крест. Во время заутрени совершается торжественный чин воздвижения Креста. Он лежит на аналое до 4 октября — дня отдания Воздвижения.

Верующим в этот день положен самый строгий пост, когда запрещено употреблять в пищу продукты животного происхождения.

День Оби предлагают учредить общественники из Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
В Декаду пожилых людей в Новосибирской области пройдет более 1600 мероприятий
#Новосибирск#Православие#Церковь#Праздник#Религия#Александр Ляхов
Подпишитесь
Рейтинг самых богатых директоров детских садов Новосибирска ко Дню воспитателя-2023
Сегодня, 02:00
Почувствовали даже в Новосибирске: 20 лет назад произошло Чуйское землетрясение
Сегодня, 00:48
Где дали отопление 27 сентября в Новосибирске: районы, улицы и график подключения
Сегодня, 00:08
Ведущий программы «Поедем, поедим!» Джон Уоррен прогулялся по рынку в Новосибирске
Сегодня, 02:55
Тараканы и мошенники: какой рынок оказался самым худшим в Новосибирске по версии 2ГИС
Сегодня, 01:34
Сирийский «зайчик из Тиндера» мог убить новосибирскую феминистку: кто еще ей угрожал
Вчера, 09:37