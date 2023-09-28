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Директор ПАТП мог выписать себе крупную премию

Искитимским директором, дарившему себе премии, заинтересовались следователи

28 сентября 2023, 12:18
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Директор ПАТП мог выписать себе крупную премию
Скандал вокруг возможного начисления премий директором искитимского ПАТП самому себе набирает обороты. Инцидентом уже заинтересовались в Следственном комитете.
«Следственным отделом по Искитимскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере)», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
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До этого в региональных СМИ появилась информация о том, что директор МУП «Пассажирские автотранспортные перевозки» Искитимского района Андрей Казаков мог незаконно присвоить бюджетные средства. С января по декабрь 2022 года руководитель предприятия якобы формировал приказы о выплате денежных средств в качестве премиальных самому себе. Общая сумма составила 1,1 миллиона рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

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#Новосибирск#Искитим#Следственный комитет#Хищения#Следствие#Александр Ляхов
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