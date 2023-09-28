Искитимским директором, дарившему себе премии, заинтересовались следователи

До этого в региональных СМИ появилась информация о том, что директор МУП «Пассажирские автотранспортные перевозки» Искитимского района Андрей Казаков мог незаконно присвоить бюджетные средства. С января по декабрь 2022 года руководитель предприятия якобы формировал приказы о выплате денежных средств в качестве премиальных самому себе. Общая сумма составила 1,1 миллиона рублей.