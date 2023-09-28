Чиновница из Новосибирской области получила срок за 700 «лишних» тысяч рублей

Posted Сегодня, 01:30
Published Сегодня, 01:30
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Судебное решение было вынесено в отношении бывшей заместительницы главы Мочищенского сельсовета. Ее признали виновной в мошенничестве, по которому предусмотрено уголовное наказание.
По результатам судебного процесса было установлено, что в период времени с января 2018 года по декабрь 2019 года, используя свое служебное положение, она неоднократно вносила ложные данные о своей заработной плате и других выплатах в реестры. Она указывала завышенные суммы, в результате чего более 700 тысяч рублей были похищены.
Осужденная получила условный срок лишения свободы на два года. Кроме того, ей было наложено обязательство возместить причиненный ущерб. Однако данный приговор еще не вступил в законную силу и его можно обжаловать.