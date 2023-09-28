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Женщина начислила деньги к зарплате

Чиновница из Новосибирской области получила срок за 700 «лишних» тысяч рублей

28 сентября 2023, 01:30
Фото: 1MI
Женщина начислила деньги к зарплате

Чиновница из Новосибирской области начислила себе в зарплату лишние 700 тысяч

Чиновница похитила бюджетные средства, присвоив их к своей зарплате и получила за это срок, о чем сообщают в прокуратуре Новосибирской области.

Судебное решение было вынесено в отношении бывшей заместительницы главы Мочищенского сельсовета. Ее признали виновной в мошенничестве, по которому предусмотрено уголовное наказание.

По результатам судебного процесса было установлено, что в период времени с января 2018 года по декабрь 2019 года, используя свое служебное положение, она неоднократно вносила ложные данные о своей заработной плате и других выплатах в реестры. Она указывала завышенные суммы, в результате чего более 700 тысяч рублей были похищены.

Осужденная получила условный срок лишения свободы на два года. Кроме того, ей было наложено обязательство возместить причиненный ущерб. Однако данный приговор еще не вступил в законную силу и его можно обжаловать.

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