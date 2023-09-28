Чиновница из Новосибирской области получила срок за 700 «лишних» тысяч рублей

По результатам судебного процесса было установлено, что в период времени с января 2018 года по декабрь 2019 года, используя свое служебное положение, она неоднократно вносила ложные данные о своей заработной плате и других выплатах в реестры. Она указывала завышенные суммы, в результате чего более 700 тысяч рублей были похищены.