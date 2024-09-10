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Чиновница

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Сентябрь
Чиновнице Минстроя Новосибирской области избрали меру пресечения
10 сентября, 07:35
Июль
Бывшая вице-мэр Новосибирска Терешкова показала фото с двойняшками в их день рождения
Анна Терешкова 12 июля поздравила своих дочек с праздником — днем рождения, о чем она написала в соцсетях.
12 июля, 01:45
Экс-чиновница Терешкова высказалась о новом назначении в мэрии Новосибирска
Когда-то занимающая должность вице-мэра Анна Терешкова прокомментировала назначение новой чиновницы в Новосибирске.
5 июля, 06:23
Сентябрь 2023
Чиновница из Новосибирской области получила срок за 700 «лишних» тысяч рублей
Чиновница похитила бюджетные средства, присвоив их к своей зарплате и получила за это срок, о чем сообщают в прокуратуре Новосибирской области.
28 сентября 2023, 01:30

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