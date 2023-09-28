Наконец-то: в Новосибирске закончили ремонт лестницы у Речного вокзала

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
«Произведено обустройство новых лестничных маршей и промежуточных площадок из монолитного бетона. Восстановлены геометрические параметры ступеней, обеспечена их одинаковая ширина и высота», — сообщили в пресс-центре администрации города Новосибирска.
Среди новосибирцев лестница у станции метро «Речной вокзал» давно стала опасной, поскольку при подъеме можно было сильно травмироваться. Городские власти заключили контракт с ООО «Галактика», однако работы постоянно переносились
В итоге подрядчик клятвенно пообещал завершить ремонт лестницы до 31 января, но горожане не заметили никаких изменений и к этому сроку. При этом стоимость контракта составила 5,9 миллиона рублей.
Городские власти неоднократно обещали разобраться с многострадальной лестницей. В частности, мэр Анатолий Локоть заявлял, что подрядная организация получит штраф из-за сорванных сроков. Однако ремонт завершился только осенью.