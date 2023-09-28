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Работы длились почти год

Наконец-то: в Новосибирске закончили ремонт лестницы у Речного вокзала

28 сентября 2023, 12:44
Фото: 1MI
Работы длились почти год

В Новосибирске закончили ремонт лестницы у Речного вокзала

В Новосибирске завершили ремонт лестницы на подъеме со станции метро «Речной вокзал» на улицу Восход. Работы должны были закончить еще в прошлом году.
«Произведено обустройство новых лестничных маршей и промежуточных площадок из монолитного бетона. Восстановлены геометрические параметры ступеней, обеспечена их одинаковая ширина и высота», — сообщили в пресс-центре администрации города Новосибирска.

Среди новосибирцев лестница у станции метро «Речной вокзал» давно стала опасной, поскольку при подъеме можно было сильно травмироваться. Городские власти заключили контракт с ООО «Галактика», однако работы постоянно переносились

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В итоге подрядчик клятвенно пообещал завершить ремонт лестницы до 31 января, но горожане не заметили никаких изменений и к этому сроку. При этом стоимость контракта составила 5,9 миллиона рублей.

Городские власти неоднократно обещали разобраться с многострадальной лестницей. В частности, мэр Анатолий Локоть заявлял, что подрядная организация получит штраф из-за сорванных сроков. Однако ремонт завершился только осенью.

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#Новосибирск#Ремонт#Метро#Лестница#Мэрия Новосибирска#Анатолий Локоть#Александр Ляхов
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