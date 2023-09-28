У торгового центра «Мега» в Новосибирске появился новый собственник

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Газпромбанк приобрел комплекс торговых центров «Мега», как сообщается на официальном сайте финансовой организации 28 сентября. В результате сделки банк стал владельцем 14 торговых центров в разных регионах России, включая Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург, Екатеринбург и другие города.
Шведская компания Ingka Centres, которая являлась предыдущим владельцем «МЕГИ», принадлежащей группе IKEA, отошла от своих прав на комплексы. Председатель правления Газпромбанка Тигран Хачатуров подчеркнул, что банк готов нести дополнительные обязательства и планирует развивать сеть торговых центров «МЕГА» в рамках своей социальной ответственности и промышленных активов.
Строительство этого крупного торгового центра в Новосибирске началось в 2006 году. Общая площадь составляет около 130 тысяч квадратных метров, и комплекс был открыт в 2007 году. Застройка обошлась шведской компании в сумму в 150 миллионов долларов. Точная стоимость сделки с Газпромбанком не разглашается из-за коммерческой тайны.
Стали известны фамилии самых крупных торговых центров Новосибирска.