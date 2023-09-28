У торгового центра «Мега» в Новосибирске появился новый собственник

Строительство этого крупного торгового центра в Новосибирске началось в 2006 году. Общая площадь составляет около 130 тысяч квадратных метров, и комплекс был открыт в 2007 году. Застройка обошлась шведской компании в сумму в 150 миллионов долларов. Точная стоимость сделки с Газпромбанком не разглашается из-за коммерческой тайны.