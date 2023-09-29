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Песок и землю размыло после дождя

Перекопанную площадь размыло дождем у цирка в Новосибирске

29 сентября 2023, 05:35
Фото: atas.info
Песок и землю размыло после дождя
Перекопанная площадь около цирка в Новосибирске была размыта после дождя: местные жители сомневаются в завершении работ до наступления холодов.

В Новосибирске после дождя оказалась размыта площадь между цирком, Нарымским сквером и Вознесенским собором. Там проводятся работы по реконструкции.

Однако новосибирцы выразили сомнения в том, что работы по благоустройству этой зоны будут закончены до наступления холодов. Они сообщили о том, что по всей площади мокрый песок, размывшаяся земля и разбросаны строительные материалы.

Заместитель мэра Новосибирска, Анна Терешкова, подтвердила НГС, что работы на этой территории продолжаются в соответствии с графиком и должны быть завершены к концу октября.

Зона входа в Нарымский сквер между цирком и собором будет благоустроена за два месяца
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#Новосибирск#Эмилия Губарева
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