Перекопанную площадь размыло дождем у цирка в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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В Новосибирске после дождя оказалась размыта площадь между цирком, Нарымским сквером и Вознесенским собором. Там проводятся работы по реконструкции.
Однако новосибирцы выразили сомнения в том, что работы по благоустройству этой зоны будут закончены до наступления холодов. Они сообщили о том, что по всей площади мокрый песок, размывшаяся земля и разбросаны строительные материалы.
Заместитель мэра Новосибирска, Анна Терешкова, подтвердила НГС, что работы на этой территории продолжаются в соответствии с графиком и должны быть завершены к концу октября.