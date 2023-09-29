Работы по монтажу лестницы в парке Каменка будут завершены до 15 октября

Лестница обеспечит безопасный доступ жителей и гостей города к уникальному парку, который является экспериментальным проектом. Это будет первый парк, построенный в пойме реки, которая может резко менять свой уровень в зависимости от дождей и сезона. Подрядчик работает в таких условиях впервые, при планировании были учтены не все особенности грунтов и подземных вод, поэтому срок выполнения работа немного больше намеченного.