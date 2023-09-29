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Published Сегодня, 09:02

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Updated Сегодня, 09:04

Выездное совещание в парке Каменка провела вице-мэр Анна Терешкова.

Работы по монтажу лестницы в парке Каменка будут завершены до 15 октября

29 сентября 2023, 09:02
Фото: телеграмм-канал Анны Терешковой
Выездное совещание в парке Каменка провела вице-мэр Анна Терешкова.
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова написала в своем телеграмм-канале о том, что по факту обращения жителей Дзержинского района о задержке строительства лестницы в парке Каменка проведено выездное совещание на месте. Подрядчик обещал устранить недоделки и открыть лестницу не позднее 15 октября.

Новосибирцы ждут открытия парка Каменка, но для доступа в парк необходима лестница, которую строители обещали сделать в сентябре. Сообщение от жителей Дзержинского района о том, что лестница еще не готова, поступило вице-мэру Анне Терешковой.

Вице-мэр провела выездное совещание на месте проведения работ, в результате подрядчик обещал выполнить монтаж лестницы, завершить работы и открыть лестницу для посетителей парка до 15 октября.

В парке Каменка ведутся работы.В парке Каменка ведутся работы.
В парке Каменка ведутся работы.В парке Каменка ведутся работы.
В парке Каменка ведутся работы.В парке Каменка ведутся работы.
В парке Каменка ведутся работы.В парке Каменка ведутся работы.
В парке Каменка ведутся работы.
Фото: телеграмм-канал Анны Терешковой

Лестница обеспечит безопасный доступ жителей и гостей города к уникальному парку, который является экспериментальным проектом. Это будет первый парк, построенный в пойме реки, которая может резко менять свой уровень в зависимости от дождей и сезона. Подрядчик работает в таких условиях впервые, при планировании были учтены не все особенности грунтов и подземных вод, поэтому срок выполнения работа немного больше намеченного.

Анна Терешкова написала, что будет лично контролировать, чтобы зимой лестницу и пешеходные дорожки своевременно чистили от снега, и надеется, что все новосибирцы вскоре смогут оценить новый уникальный городской парк.

Первый этап строительных работ в парке «Каменка» завершится в октябре 2023 года
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В соответствии с планом строительства в октябре 2023 года должен быть завершен первый этап работа в парке Каменка.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Ольга Храмушкина#Парк Каменка
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