Работы по монтажу лестницы в парке Каменка будут завершены до 15 октября

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Новосибирцы ждут открытия парка Каменка, но для доступа в парк необходима лестница, которую строители обещали сделать в сентябре. Сообщение от жителей Дзержинского района о том, что лестница еще не готова, поступило вице-мэру Анне Терешковой.
Вице-мэр провела выездное совещание на месте проведения работ, в результате подрядчик обещал выполнить монтаж лестницы, завершить работы и открыть лестницу для посетителей парка до 15 октября.
Лестница обеспечит безопасный доступ жителей и гостей города к уникальному парку, который является экспериментальным проектом. Это будет первый парк, построенный в пойме реки, которая может резко менять свой уровень в зависимости от дождей и сезона. Подрядчик работает в таких условиях впервые, при планировании были учтены не все особенности грунтов и подземных вод, поэтому срок выполнения работа немного больше намеченного.
Анна Терешкова написала, что будет лично контролировать, чтобы зимой лестницу и пешеходные дорожки своевременно чистили от снега, и надеется, что все новосибирцы вскоре смогут оценить новый уникальный городской парк.
В соответствии с планом строительства в октябре 2023 года должен быть завершен первый этап работа в парке Каменка.