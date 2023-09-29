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Published Сегодня, 09:48

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В Новосибирске выставили на торги 245 свадебных платьев

В Новосибирске выставили на торги 245 свадебных платьев

29 сентября 2023, 09:48
Фото: 1MI
Аукцион свадебных платьев устроили на площадке «ГИС Торги» в Новосибирске. Ранее эти товары проходили как улики по уголовным делам.

На торгах выставили всего 245 свадебных платьев. Также в лот входили фата, перчатки, юбки. Цена за них начиналась с 2,4 млн рублей.

В объявлении сказано, что эти товары когда-то конфисковали. Некоторые являлись вещественными доказательствами по уголовному делу, но какому неизвестно. Владельца платьев так и не нашли.

Стоит отметить, аукцион так и не стартовал. Его отменили по неизвестным причинам.

Напомним, сейчас в Новосибирске мужчина продает портрет Владимира Ленина за 5 млн рублей. Он наше его на помойке.

В Новосибирске продают найденный в мусоре портрет Ленина за 5 млн рублей
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Аукцион#Торги
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