В Новосибирске выставили на торги 245 свадебных платьев

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
На торгах выставили всего 245 свадебных платьев. Также в лот входили фата, перчатки, юбки. Цена за них начиналась с 2,4 млн рублей.
В объявлении сказано, что эти товары когда-то конфисковали. Некоторые являлись вещественными доказательствами по уголовному делу, но какому неизвестно. Владельца платьев так и не нашли.
Стоит отметить, аукцион так и не стартовал. Его отменили по неизвестным причинам.
Напомним, сейчас в Новосибирске мужчина продает портрет Владимира Ленина за 5 млн рублей. Он наше его на помойке.