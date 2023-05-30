Победитель аукциона выиграл право инвестировать в площадку регионального значения

В мэрию Новосибирска поступило четыре заявки. В ходе их рассмотрения комиссией по организации и проведению торгов к участию в аукционе было допущено только два участника. Другие два участника не были допущены к участию в аукционе на основании п. 3 ч.14 статьи 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу Федерального закона от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий»), а именно из-за несоответствия заявки на участие требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона.