Сотни новосибирцев столпились после концерта корейского пианиста Шин Джихо

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Корейский музыкант и композитор Шин Джихо начал свой тур по России. Один из его концертов прошел в Новосибирске, где почти тысяча человек пришли послушать его аншлаг. После выступления поклонники стояли в очереди, чтобы получить автографы и сделать селфи с музыкантом.
Шин Джихо благодарил своих поклонников на странице российского фан-клуба в социальной сети «ВКонтакте» и написал, что скоро вернется в Новосибирск. Его концерт был описан как теплый и душевный, и многие зрители просили музыканта приехать снова.
Помимо музыкальной карьеры, Шин Джихо снялся в нескольких романтических телесериалах и работал музыкальным директором мелодрамы. Это уже второй раз, когда он выступает в Новосибирске.