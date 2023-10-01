Сотни новосибирцев столпились после концерта корейского пианиста Шин Джихо

Корейский музыкант и композитор Шин Джихо начал свой тур по России. Один из его концертов прошел в Новосибирске, где почти тысяча человек пришли послушать его аншлаг. После выступления поклонники стояли в очереди, чтобы получить автографы и сделать селфи с музыкантом.