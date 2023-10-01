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Posted Сегодня, 11:32

Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

В Новосибирске южнокорейский пианист Шин Джихо произвел фурор на концерте

Сотни новосибирцев столпились после концерта корейского пианиста Шин Джихо

1 октября 2023, 11:32
Фото: Эмилия Губарева / atas.info

В Новосибирске южнокорейский пианист Шин Джихо произвел фурор на концерте

Южнокорейский пианист Шин Джихо собрал аншлаг в Новосибирске: после концерта фанаты выстроились в очередь за автографами и селфи.

Корейский музыкант и композитор Шин Джихо начал свой тур по России. Один из его концертов прошел в Новосибирске, где почти тысяча человек пришли послушать его аншлаг. После выступления поклонники стояли в очереди, чтобы получить автографы и сделать селфи с музыкантом.

Шин Джихо благодарил своих поклонников на странице российского фан-клуба в социальной сети «ВКонтакте» и написал, что скоро вернется в Новосибирск. Его концерт был описан как теплый и душевный, и многие зрители просили музыканта приехать снова.

Помимо музыкальной карьеры, Шин Джихо снялся в нескольких романтических телесериалах и работал музыкальным директором мелодрамы. Это уже второй раз, когда он выступает в Новосибирске.

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#Культура#Общество#Новосибирск#Эмилия Губарева#Музыка
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