В Новосибирске отчитали третьеклассницу за питье воды на уроке

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
В Новосибирске ученица третьего класса получила замечание за то, что она пила воду на уроке. Брат девочки рассказал об этом в группе «АСТ-54» Вконтакте. В ее дневнике было написано красной ручкой: «Во время урока позволяла себе пить воду».
Автор сообщения отметил, что это замечание было сделано на уроке, в кабинете которого не было специального оборудования или техники, где обычно запрещают пить напитки (например, на информатике).
Напомним, ранее мы писали о случае похищения ребенка в Новосибирской области. Четверо незнакомцев угнали школьника возле школы. Мальчик кричал и просил помощи, но никто не отреагировал.