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Ученице третьего класса в Новосибирске сделали замечание за питье воды на уроке

В Новосибирске отчитали третьеклассницу за питье воды на уроке

1 октября 2023, 09:20
Фото: 1MI

Ученице третьего класса в Новосибирске сделали замечание за питье воды на уроке

В Новосибирске ученицу третьего класса отчитали за питье воды на уроке, что вызвало обсуждения в социальных сетях.

В Новосибирске ученица третьего класса получила замечание за то, что она пила воду на уроке. Брат девочки рассказал об этом в группе «АСТ-54» Вконтакте. В ее дневнике было написано красной ручкой: «Во время урока позволяла себе пить воду».

Фото: АСТ-54

Автор сообщения отметил, что это замечание было сделано на уроке, в кабинете которого не было специального оборудования или техники, где обычно запрещают пить напитки (например, на информатике).

Напомним, ранее мы писали о случае похищения ребенка в Новосибирской области. Четверо незнакомцев угнали школьника возле школы. Мальчик кричал и просил помощи, но никто не отреагировал.

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#Общество#Образование#Новосибирск#Дети#Школа#Эмилия Губарева
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