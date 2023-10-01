В центре Новосибирска появятся 7 новых комплексов фиксации нарушений ПДД

Новые камеры установят у следующих зданий: №13, 15, 17, 22, 33, 41 и 48 на Красном проспекте. Они будут следить за тем, чтобы водители не выезжали на полосу, предназначенную для общественного транспорта, а также чтобы они использовали ремни безопасности.