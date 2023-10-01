В центре Новосибирска появятся 7 новых комплексов фиксации нарушений ПДД

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
В самом центре Новосибирска, на Красном проспекте, планируется установить семь новых комплексов, которые будут контролировать соблюдение правил дорожного движения водителями.
Эти комплексы будут использовать фото и видео для фиксации нарушений. Конкурс на поставку таких устройств объявлен Центром организации дорожного движения Новосибирской области. Их стоимость составляет 4,9 миллиона рублей, как указано на сайте госзакупок.
Новые камеры установят у следующих зданий: №13, 15, 17, 22, 33, 41 и 48 на Красном проспекте. Они будут следить за тем, чтобы водители не выезжали на полосу, предназначенную для общественного транспорта, а также чтобы они использовали ремни безопасности.
За нарушение этих правил предусмотрены штрафы в размере 1 500 рублей и 1 000 рублей соответственно.