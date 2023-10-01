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Камеры появятся на Красном проспекте

В центре Новосибирска появятся 7 новых комплексов фиксации нарушений ПДД

1 октября 2023, 06:30
Фото: 1MI
Камеры появятся на Красном проспекте
В Новосибирске на Красном проспекте установят 7 комплексов фиксации нарушений, которые будут контролировать выезд на выделенную полосу и неиспользование ремней безопасности.

В самом центре Новосибирска, на Красном проспекте, планируется установить семь новых комплексов, которые будут контролировать соблюдение правил дорожного движения водителями.

Эти комплексы будут использовать фото и видео для фиксации нарушений. Конкурс на поставку таких устройств объявлен Центром организации дорожного движения Новосибирской области. Их стоимость составляет 4,9 миллиона рублей, как указано на сайте госзакупок.

Новые камеры установят у следующих зданий: №13, 15, 17, 22, 33, 41 и 48 на Красном проспекте. Они будут следить за тем, чтобы водители не выезжали на полосу, предназначенную для общественного транспорта, а также чтобы они использовали ремни безопасности.

За нарушение этих правил предусмотрены штрафы в размере 1 500 рублей и 1 000 рублей соответственно.

В Новосибирске установят камеры фиксации нарушений ПДД на Красном проспекте
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#Транспорт#Новосибирск#Штрафы#Эмилия Губарева#Красный проспект#ПДД#Камеры
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