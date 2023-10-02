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Тепло вернется в регион

Бабье лето вернется: в Новосибирск ворвется тепло до +16 ℃

2 октября 2023, 01:47
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Тепло вернется в регион

В Новосибирске на неделе ожидается теплая погода до +16 ℃

В Новосибирске ожидается теплая погода с дневными температурами от +10 до +16, ночью местами возможны заморозки до -1.

На следующей неделе в Новосибирске ожидается повышение температуры. Согласно данным популярных метеорологических сервисов, дневная температура составит примерно от +10 до +16 ℃, а ночью возможны заморозки до -1 ℃.

Сервис «Яндекс.Погода» сообщает о том, что в период с 5 по 8 октября в городе будет пасмурно. Самые теплые дни ожидаются 6 и 7 октября, когда температура поднимется до +16 ℃.

По информации сайта Gismeteo, самым холодным днем будет понедельник, 2 октября, когда дневная температура составит +10 ℃, а ночью опустится до -1 ℃. 3 октября ожидается повышение температуры до +14 ℃.

Западно-Сибирское УГМС сообщает о том, что ночью 2 октября в Новосибирской области будет очень холодно, до -8 ℃. Днем температура поднимется до +9…+14 ℃, а также возможны туманы ночью и утром.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Заморозки#Эмилия Губарева#Пасмурно
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