Бабье лето вернется: в Новосибирск ворвется тепло до +16 ℃

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На следующей неделе в Новосибирске ожидается повышение температуры. Согласно данным популярных метеорологических сервисов, дневная температура составит примерно от +10 до +16 ℃, а ночью возможны заморозки до -1 ℃.
Сервис «Яндекс.Погода» сообщает о том, что в период с 5 по 8 октября в городе будет пасмурно. Самые теплые дни ожидаются 6 и 7 октября, когда температура поднимется до +16 ℃.
По информации сайта Gismeteo, самым холодным днем будет понедельник, 2 октября, когда дневная температура составит +10 ℃, а ночью опустится до -1 ℃. 3 октября ожидается повышение температуры до +14 ℃.
Западно-Сибирское УГМС сообщает о том, что ночью 2 октября в Новосибирской области будет очень холодно, до -8 ℃. Днем температура поднимется до +9…+14 ℃, а также возможны туманы ночью и утром.