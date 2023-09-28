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Температура будет средней

Синоптики раскрыли прогноз погоды в Новосибирске в конце сентября

28 сентября 2023, 01:45
Фото: atas.info
Температура будет средней

В Новосибирске похолодает до +6 градусов в конце сентября

В конце сентября в Новосибирске ожидается прохладная погода без осадков, с температурой от +6 до +15 градусов.

Синоптики сообщили, какая погода ожидается в Новосибирске в конце сентября. Согласно прогнозам местного гидрометцентра, в ближайшие три дня в городе будет стабильная и прохладная погода.

Осадков практически не предвидится, за исключением слабого дождя 28 сентября. В это время также заметно понижение атмосферного давления.

В четверг ночью ожидается +6 градусов, а днем до +13 градусов. Скорость юго-западного ветра достигнет восьми метров в секунду. Аналогичный температурный режим ожидается 29 и 30 сентября. В субботу можно ожидать до +15 градусов.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Синоптики#Температура#Дождь#Эмилия Губарева
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