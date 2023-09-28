Синоптики раскрыли прогноз погоды в Новосибирске в конце сентября

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Синоптики сообщили, какая погода ожидается в Новосибирске в конце сентября. Согласно прогнозам местного гидрометцентра, в ближайшие три дня в городе будет стабильная и прохладная погода.
Осадков практически не предвидится, за исключением слабого дождя 28 сентября. В это время также заметно понижение атмосферного давления.
В четверг ночью ожидается +6 градусов, а днем до +13 градусов. Скорость юго-западного ветра достигнет восьми метров в секунду. Аналогичный температурный режим ожидается 29 и 30 сентября. В субботу можно ожидать до +15 градусов.