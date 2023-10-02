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Published Сегодня, 02:40

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Updated Сегодня, 02:43

Туман накрыл город

Новосибирск накрыл густой туман утром 2 октября

2 октября 2023, 02:40
Фото: ТГ/Новосибирск с огоньком
Туман накрыл город

Жители Новосибирска делятся фотографиями густого тумана 2 октября

Густой туман накрыл Новосибирск утром 2 октября в разных районах города.

В понедельник утром 2 октября, Новосибирск был погружен в густой туман. Жители города поделились фотографии в соцсетях.

Фото: АСТ-54

Туман был замечен в разных частях города: в ЖК «Ясный Берег», в микрорайоне «Расточка» и в центре Новосибирска. Также он окутал и Академгородок.

Фото: Новосибирск с огоньком

Западно-Сибирский гидрометцентр предупреждал, что утром в Новосибирске возможны туманы и небольшая облачность. Погода не должна испортиться осадками, а температура воздуха будет примерно +10, +12 градусов.

На следующей неделе в Новосибирске ожидается потепление до +16 градусов.

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#Новосибирск#Погода#Туман#Эмилия Губарева
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