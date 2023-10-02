Новосибирск накрыл густой туман утром 2 октября

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В понедельник утром 2 октября, Новосибирск был погружен в густой туман. Жители города поделились фотографии в соцсетях.
Туман был замечен в разных частях города: в ЖК «Ясный Берег», в микрорайоне «Расточка» и в центре Новосибирска. Также он окутал и Академгородок.
Западно-Сибирский гидрометцентр предупреждал, что утром в Новосибирске возможны туманы и небольшая облачность. Погода не должна испортиться осадками, а температура воздуха будет примерно +10, +12 градусов.
На следующей неделе в Новосибирске ожидается потепление до +16 градусов.