Рекордное число автобусов получат районы Новосибирской области до конца 2023 года

«Задача, которая требует пристального внимания. Это приобретение общественного транспорта за счет средств специального казначейского кредита. Помощь для муниципалитетов безусловно важная, долгожданная. Никогда такой объем финансирования единовременно на приобретение автобусов, особенно на сельских территориях, не выделялся. Такой крупной поставки, 206 автобусов, не было никогда. При этом некоторые районы уже получают новую технику, а некоторые только готовят конкурсные процедуры. Поэтому необходимо ускориться», — подчеркнул Андрей Травников.