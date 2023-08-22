В Правительстве подписали договор о покупке снегоуборочной техники для Новосибирска

Кроме того, по поручению Губернатора Андрея Травникова в Новосибирске стартовала масштабная реновация транспортного парка, до конца года в областной центр поступят 120 современных троллейбусов, закупленных по лизингу при участии Сбербанка, в следующем году ещё 49 троллейбусов будут приобретены по федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги». А также в этом году на средства специального казначейского кредита в муниципальные образования Новосибирской области закупят 206 новых автобусов.