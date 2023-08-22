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Подписано соглашение о покупке новой техники для уборки снега в Новосибирской области.

В Правительстве подписали договор о покупке снегоуборочной техники для Новосибирска

22 августа 2023, 08:26
Фото: nso.ru
Подписано соглашение о покупке новой техники для уборки снега в Новосибирской области.
По поручению Губернатора Андрея Травникова для города Новосибирска будут закуплены погрузчики, автосамосвалы, грейдеры и коммунальные машины на средства субсидии из областного бюджета. Техника будет использоваться для уборки территории многофункциональной ледовой арены «Сибирь-Арена».

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области и мэрия города Новосибирска подписали соглашение на приобретение снегоуборочной техники. Ее будут использовать для нормативного круглогодичного содержания территории «Сибирь-Арены». В рамках соглашения будут приобретены две комбинированные машины ДМК-70, два фронтальных ковшовых погрузчика со снегометателем ТЛ-155, три самосвала КАМАЗ 65115, грейдер ГС-18.05.20 и машина УКМ-2500М с комплектом круглогодичного содержания.

«Всего планируется приобретение 9 единиц техники. Она позволит содержать территорию „Сибирь-Арены“ без отвлечения дополнительной техники с других районов города. Сумма субсидий из областного бюджета составила 78,7 млн рублей. Сейчас мэрией определяются сроки поставки техники», — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Кроме того, по поручению Губернатора Андрея Травникова в Новосибирске стартовала масштабная реновация транспортного парка, до конца года в областной центр поступят 120 современных троллейбусов, закупленных по лизингу при участии Сбербанка, в следующем году ещё 49 троллейбусов будут приобретены по федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги». А также в этом году на средства специального казначейского кредита в муниципальные образования Новосибирской области закупят 206 новых автобусов.

Полпред и Губернатор Новосибирской области обсудили приоритеты строительной отрасли
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Темой для встречи полпреда и Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова стали приоритеты строительной отрасли.

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