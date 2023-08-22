Жара до +27 °С снова придет в Новосибирск — вместе с густыми туманами

Posted Сегодня, 02:59
Published Сегодня, 02:59
Modified Сегодня, 03:01
Updated Сегодня, 03:01
«На неделе у нас сохранится теплая погода. Средняя температура +22…+25 °С. Повышение начнется в середине недели, возможно, до 27 °С. Ночные температуры от +10 до +16 °С», — сказал начальник департамента.
Кроме того, первая половина недели будет без осадков, а во второй половине возможны кратковременные дожди. Опасные неблагоприятные метеоусловия маловероятны. Однако повышаются риски на дорогах с учетом туманов.
В частности, сегодня Новосибирск окутал туман. На дорогах появились пробки, а несколько самолетов не смогли приземлиться в аэропорту.