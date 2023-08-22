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Жара снова вернется

Жара до +27 °С снова придет в Новосибирск — вместе с густыми туманами

22 августа 2023, 02:59
Фото: 1MI
Жара снова вернется

В Новосибирске предупредили о жарких днях и туманах

На текущей неделе в Новосибирск снова вернется жара, о чем сообщил начальник департамента по ЧС Сергей Куценко в ходе аппаратного совещания в мэрии 22 августа 2023.
«На неделе у нас сохранится теплая погода. Средняя температура +22…+25 °С. Повышение начнется в середине недели, возможно, до 27 °С. Ночные температуры от +10 до +16 °С», — сказал начальник департамента.

Кроме того, первая половина недели будет без осадков, а во второй половине возможны кратковременные дожди. Опасные неблагоприятные метеоусловия маловероятны. Однако повышаются риски на дорогах с учетом туманов.

В частности, сегодня Новосибирск окутал туман. На дорогах появились пробки, а несколько самолетов не смогли приземлиться в аэропорту.

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#Эмилия Губарева#Жара#Туман#Общество#Город#Погода#Новосибирск#Новосибирская область
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