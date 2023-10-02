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Published Сегодня, 12:53

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Погибший занимался силовым спортом

В зоне СВО погиб обский пауэрлифтер Андрей Аникеев

2 октября 2023, 12:53
Фото: ВК / Новосибирск скорбит
Погибший занимался силовым спортом
В зоне СВО погиб житель Оби Андрей Аникеев. Он служил стрелком первой минометной батареи.
«В зоне СВО погиб самый сильный житель города Обь Андрей Аникеев», — сообщает VN.ru со ссылкой на паблик «Новосибирск скорбит» социальной сети «ВКонтакте».

Андрей Аникеев служил в Чечне и был награжден медалью «За отвагу». После подписания контракта с Минобороны РФ, старший сержант Аникеев отправился в зону проведения специальной военной операции. Обстоятельства гибели военнослужащего не разглашаются.

При этом житель Оби занимался пауэрлифтингом и выступал на соревнованиях. У него остались мать, жена и сын.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Погиб#СВО#Участник СВО#Александр Ляхов
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