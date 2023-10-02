В зоне СВО погиб обский пауэрлифтер Андрей Аникеев

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
«В зоне СВО погиб самый сильный житель города Обь Андрей Аникеев», — сообщает VN.ru со ссылкой на паблик «Новосибирск скорбит» социальной сети «ВКонтакте».
Андрей Аникеев служил в Чечне и был награжден медалью «За отвагу». После подписания контракта с Минобороны РФ, старший сержант Аникеев отправился в зону проведения специальной военной операции. Обстоятельства гибели военнослужащего не разглашаются.
При этом житель Оби занимался пауэрлифтингом и выступал на соревнованиях. У него остались мать, жена и сын.