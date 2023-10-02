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Боец погиб в зоне СВО

Слесарь из Новосибирской области Владимир Цыганчук погиб в зоне СВО

2 октября 2023, 08:59
Фото: Администрация Купинского района
Боец погиб в зоне СВО
В Новосибирской области похоронили погибшего на СВО бойца из Купинского района Владимира Цыганчука, о чем сообщают в местной администрации.

Владимир Цыганчук родился в городе Купино Новосибирской области 16 августа 1986 года. Он окончил 148 школу в 2001 году и поступил в Купинское Профессиональное училище № 81, чтобы стать механизатором. Позднее он получил профессию крановщика в Новокузнецке.

После обучения Владимир работал слесарем в ВРК Купино. Весной этого года он принял решение заключить контракт и отправиться на территорию Украины для службы в зоне СВО. Владимир был рядовым.

20 сентября сибиряк погиб, выполняя свой воинский долг во время специальной военной операции. Церемония прощания состоялась 2 октября в родном поселке.

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