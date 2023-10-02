Слесарь из Новосибирской области Владимир Цыганчук погиб в зоне СВО

Владимир Цыганчук родился в городе Купино Новосибирской области 16 августа 1986 года. Он окончил 148 школу в 2001 году и поступил в Купинское Профессиональное училище № 81, чтобы стать механизатором. Позднее он получил профессию крановщика в Новокузнецке.