Слесарь из Новосибирской области Владимир Цыганчук погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
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Владимир Цыганчук родился в городе Купино Новосибирской области 16 августа 1986 года. Он окончил 148 школу в 2001 году и поступил в Купинское Профессиональное училище № 81, чтобы стать механизатором. Позднее он получил профессию крановщика в Новокузнецке.
После обучения Владимир работал слесарем в ВРК Купино. Весной этого года он принял решение заключить контракт и отправиться на территорию Украины для службы в зоне СВО. Владимир был рядовым.
20 сентября сибиряк погиб, выполняя свой воинский долг во время специальной военной операции. Церемония прощания состоялась 2 октября в родном поселке.