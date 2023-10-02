Боец СВО Варис Аюпов из аула Шагир погиб через двое суток после дня рождения

В результате проведения специальной военной операции погиб Варис Музинович Аюпов, который родился 20 сентября 1988 года в ауле Шагир Куйбышевского района. Он окончил школу в своем родном ауле и получил образование мастера строительно-отделочных работ. После этого он служил в артиллерийских войсках Российской Федерации и работал на деревообрабатывающем предприятии в деревне Бадажки Барабинского района.