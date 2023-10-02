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Мужчина погиб на СВО

Боец СВО Варис Аюпов из аула Шагир погиб через двое суток после дня рождения

2 октября 2023, 02:03
Фото: администрация Куйбышевского района
Мужчина погиб на СВО

На СВО погиб боец из Новосибирской области Варис Аюпов

Варис Аюпов, уроженец аула Шагир и участник специальной военной операции, погиб на СВО через двое суток после своего дня рождения.

В результате проведения специальной военной операции погиб Варис Музинович Аюпов, который родился 20 сентября 1988 года в ауле Шагир Куйбышевского района. Он окончил школу в своем родном ауле и получил образование мастера строительно-отделочных работ. После этого он служил в артиллерийских войсках Российской Федерации и работал на деревообрабатывающем предприятии в деревне Бадажки Барабинского района.

Администрация Куйбышевского района сообщила, что Варис принял решение участвовать в СВО и считал это своим долгом перед Родиной. Трагическая гибель пришла к нему через два дня после его 34-летия, когда он выполнял боевые задачи.

Прощание с героем состоится 2 октября, с 12.00 до 13.00 по адресу: аул Шагир Куйбышевского района, ул. Школьная, д. 9 (здание школы).

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