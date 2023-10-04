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Пенсионеры звонили на телефон не переставая

«Семьей займемся»: у новосибирского пенсионера угрозами выманили 2,5 млн рублей

4 октября 2023, 06:52
Фото: 1MI
Пенсионеры звонили на телефон не переставая

В Новосибирске лжеФСБшники угрозами выманили у пенсионера 2,5 млн рублей

Новосибирский пенсионер Владимир стал жертвой телефонных мошенников. Те несколько дней весьма виртуозно вымогали у него деньги, угрожая уголовным делом в ФСБ о мнимой поддержке Украины. В итоге мужчину довели до нервного срыва и оставили с кучей кредитов.

Как сообщает «НГС Новосибирск», все началось в субботу 16 сентября. Неизвестный позвонил мужчине и представился старшим следователем ФСБ. В ходе диалога пенсионер узнал, что является фигурантом уголовного дела о материальной помощи ВСУ. Якобы на Владимира оформили кредиты и отправляют деньги на Украину. Разбирательство может закончиться пожизненным заключением, но выход есть. Правда, про это сообщил уже некий «казначей СК РФ».

«Если у меня дома есть незадекларированные наличные, то их стоит перевести на карту. Оттуда они уйдут в фонд государства и будут „чистыми“. После завершения СВО мне все отдадут с процентами», — рассказал Владимир.
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В итоге мужчина потерял 200 тысяч рублей — все накопления. При этом мошенники даже потребовали приобрести отдельный мобильник со специальной сим-картой. Почувствовав «запах крови», мошенники вошли во вкус.

«Мне позвонили по видеосвязи в WhatsApp. И там мужчина представился следователем. Сзади портрет Путина, флаг и герб. Как не поверить?», — сетует Владимир.

Пенсионера заставили брать кредиты в банках на покупку машины. Для снижения процентов Владимир должен был перевести туда свою пенсию. В итоге новосибирец получил два кредита на полторы тысячи рублей и две кредитные карты по 300 тысяч. Все суммы нужно было разбить на 100 тысяч и переводить на указанные реквизиты. Телефон должен был находиться в режиме видеосвязи «нон-стоп».

«Давили и угрожали. Я им говорю: „Да что ж вы делаете?“. А они: „Не хочешь работать? Семьей твоей займемся“, — вспоминает Владимир.
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В итоге мужчина перевел мошенникам 2,5 миллиона рублей. Оставшиеся 30 тысяч рублей помешала перевести дочь, которая обеспокоилась состоянием пожилого отца. Женщина связалась со знакомым полицейским и вместе они рассказали новосибирцы всю схему мошенничества. Владимир написал заявление в полицию.

Поняв, что рыбка уходит с крючка, мошенники позвонили и внаглую заявили, что заявление уничтожено, а пенсионера увезут под конвоем в Москву. Однако Владимир уже не боялся наглецов и написал заявление по факту телефонных угроз. Сейчас пенсионер и его родственники надеются на поимку мошенников и возврат денежных средств.

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#Новосибирск#Мошенничество#Мошенники#Пенсионер#Александр Ляхов
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