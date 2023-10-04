«Семьей займемся»: у новосибирского пенсионера угрозами выманили 2,5 млн рублей

Пенсионера заставили брать кредиты в банках на покупку машины. Для снижения процентов Владимир должен был перевести туда свою пенсию. В итоге новосибирец получил два кредита на полторы тысячи рублей и две кредитные карты по 300 тысяч. Все суммы нужно было разбить на 100 тысяч и переводить на указанные реквизиты. Телефон должен был находиться в режиме видеосвязи «нон-стоп».