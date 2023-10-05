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В результате ДТП погиб пассажир

Под Барабинском водитель без прав раскурочил «ГАЗель»

5 октября 2023, 12:33
Фото: ГИБДД по НСО
В результате ДТП погиб пассажир
В Барабинском районе произошло смертельное ДТП. Инцидент произошел ночью на трассе «Иртыш».
«По предварительной информации, 05.10.2023 около 03. 40 ночи минут на территории Барабинского района водитель 1974 года рождения, двигаясь на автомобиле Honda Civic Ferio в сторону Новосибирска, на 1136 километре автодороги, совершил столкновение с автомобилем ГАЗ-3302», — сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Новосибирской области.
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При этом ранее мужчина был лишен права на управление автомобилем. Выезжая на встречную полосу, водитель в лоб столкнулся с «ГАЗелью».

Оба водителя получили травмы, а двадцатилетнего пассажира «Хонды» спасти не удалось. По факту ДТП проводится проверка.

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#Новосибирск#ДТП#Авария#Гибдд#Гибель#Барабинск#Александр Ляхов
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