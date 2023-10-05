Под Барабинском водитель без прав раскурочил «ГАЗель»

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
«По предварительной информации, 05.10.2023 около 03. 40 ночи минут на территории Барабинского района водитель 1974 года рождения, двигаясь на автомобиле Honda Civic Ferio в сторону Новосибирска, на 1136 километре автодороги, совершил столкновение с автомобилем ГАЗ-3302», — сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Новосибирской области.
При этом ранее мужчина был лишен права на управление автомобилем. Выезжая на встречную полосу, водитель в лоб столкнулся с «ГАЗелью».
Оба водителя получили травмы, а двадцатилетнего пассажира «Хонды» спасти не удалось. По факту ДТП проводится проверка.