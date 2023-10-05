В Новосибирской области потеплеет до +20 ℃ в октябре 2023

Posted Сегодня, 01:39
Published Сегодня, 01:39
Modified Сегодня, 01:41
Updated Сегодня, 01:41
В октябре в Новосибирской области ожидается потепление. По прогнозам местного гидрометцентра, температура поднимется до +20 ℃. Такая погода связана с приходом антициклона из центральной части России, где был аномально жаркий сентябрь.
Вся первая декада октября будет без осадков и сохранится теплото. В четверг, 5 октября, температура будет колебаться от +16 до +18 ℃, при этом ночные заморозки не ожидаются.
В пятницу, 6 октября, воздух прогреется до +20 ℃, а ночью ожидается от +4 до +6 ℃. Однако, в субботу, 7 октября, температура немного снизится и составит +17 ℃.