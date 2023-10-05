atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:39

Published Сегодня, 01:39

Modified Сегодня, 01:41

Updated Сегодня, 01:41

Тепло станет в октябре

В Новосибирской области потеплеет до +20 ℃ в октябре 2023

5 октября 2023, 01:39
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Тепло станет в октябре
Ожидается потепление до +20 градусов в октябре в Новосибирской области.

В октябре в Новосибирской области ожидается потепление. По прогнозам местного гидрометцентра, температура поднимется до +20 ℃. Такая погода связана с приходом антициклона из центральной части России, где был аномально жаркий сентябрь.

Вся первая декада октября будет без осадков и сохранится теплото. В четверг, 5 октября, температура будет колебаться от +16 до +18 ℃, при этом ночные заморозки не ожидаются.

В пятницу, 6 октября, воздух прогреется до +20 ℃, а ночью ожидается от +4 до +6 ℃. Однако, в субботу, 7 октября, температура немного снизится и составит +17 ℃.

Когда доставать тёплые вещи: прогноз погоды на октябрь 2023
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирцев ожидают холодные ночи в октябреСирены завоют по всей Новосибирской области 4 октября — что нужно делать
#Новосибирск#Погода#Прогноз#Эмилия Губарева#Потепление
Подпишитесь
Паркоматы в Новосибирске перестали работать из-за санкций
Вчера, 03:24
Серость, пыль и скука: travel-блогер раскритиковал Новосибирск
3 октября, 06:26
Сообщение об опасных плачущих детях распространяются в What'sApp среди новосибирцев
3 октября, 11:43
Проход по Первомайскому скверу закрыли сразу после открытия
3 октября, 10:52
Всплеск ОРВИ фиксируют в Новосибирской области — болеют взрослые и школьники
Вчера, 02:51
Педофил, убивший школьницу 20 лет назад, вышел на свободу под Новосибирском
Вчера, 05:03