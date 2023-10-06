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Published Сегодня, 04:35

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Девочка сильно пострадала

В Новосибирске избитая отцом-инвалидом трехмесячная девочка впала в кому

6 октября 2023, 04:35
Фото: 1MI
Девочка сильно пострадала
В Багане Новосибирской области отец-инвалид ударил головой об диван свою 3-месячную дочь. Сейчас девочка впала в кому.

В Новосибирске произошел шокирующий случай, когда трехмесячная девочка оказалась в коме после того, как отец несколько раз ударил ее головой о спинку дивана, пишет «Инфо-54». В настоящее время ребенок подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Отец, у которого диагностирована умственная отсталость и он является инвалидом, был арестован до 2 декабря под обвинением в покушении на убийство.

Трагедия произошла 1 октября в многодетной семье, которая проживает в Баганском районе Новосибирской области. По информации полиции, отец пытался уложить ребенка спать, но малышка продолжала плакать. В попытке успокоить ее, он несколько раз ударил девочку головой о спинку дивана. В это время мама ребенка отошла.

Когда женщина вернулась, муж сказал ей, что ребенок спит. Он не сразу признался, что избил девочку. Однако когда мама взяла ребенка на руки, она поняла, что с ним что-то не так. Малышка уже была бледной и еле дышала. После происшествия мама девочки планирует подать на развод.

Умственно-отсталого отца задержали под Новосибирском — он ударил дочь об диван
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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Дети#Эмилия Губарева#Кома
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