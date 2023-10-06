В Новосибирске избитая отцом-инвалидом трехмесячная девочка впала в кому

В Новосибирске произошел шокирующий случай, когда трехмесячная девочка оказалась в коме после того, как отец несколько раз ударил ее головой о спинку дивана, пишет «Инфо-54». В настоящее время ребенок подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Отец, у которого диагностирована умственная отсталость и он является инвалидом, был арестован до 2 декабря под обвинением в покушении на убийство.