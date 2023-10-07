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Погибшему было 27 лет

Сержанта ГРУ из Барабинска Евгения Глущенко отпоют в храме Пресвятой Богородицы

7 октября 2023, 13:16
Фото: ВК / Новосибирск скорбит
Погибшему было 27 лет

В Барабинске простятся с сержантом ГРУ Евгением Глущенко

В Барабинске простятся с местным уроженцем Евгением Глущенко. Мужчина погиб в зоне СВО.
«В ходе специальной военной операции, после 8 суток борьбы за жизнь, 28.09.2023 года с нами не стало Глущенко Евгения Владимировича (02.01.1996 г. р.), гвардии сержанта войск специального назначения — 24-й бригады ГРУ», — сообщается в паблике «Новосибирск скорбит» социальной сети «ВКонтакте».

Евгений Глущенко стал военнослужащим после окончания Куйбышевского политехнического колледжа в 2015 году. 20 сентября мужчина был ранен в результате минометного обстрела и долгое время находился в госпитале.

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У барабинца остались родители, брат и вдова с сыном. Бойца отпоют 8 октября в храме в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» с 11.00 до 11.35 утра, затем состоится прощание с 12.00 в ДК «Модерн». Похоронят Евгения Глущенко на Южном кладбище.

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#Новосибирск#Смерть#Барабинск#СВО#Участник СВО#Александр Ляхов
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