Сержанта ГРУ из Барабинска Евгения Глущенко отпоют в храме Пресвятой Богородицы

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
«В ходе специальной военной операции, после 8 суток борьбы за жизнь, 28.09.2023 года с нами не стало Глущенко Евгения Владимировича (02.01.1996 г. р.), гвардии сержанта войск специального назначения — 24-й бригады ГРУ», — сообщается в паблике «Новосибирск скорбит» социальной сети «ВКонтакте».
Евгений Глущенко стал военнослужащим после окончания Куйбышевского политехнического колледжа в 2015 году. 20 сентября мужчина был ранен в результате минометного обстрела и долгое время находился в госпитале.
У барабинца остались родители, брат и вдова с сыном. Бойца отпоют 8 октября в храме в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» с 11.00 до 11.35 утра, затем состоится прощание с 12.00 в ДК «Модерн». Похоронят Евгения Глущенко на Южном кладбище.