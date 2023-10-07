Сержанта ГРУ из Барабинска Евгения Глущенко отпоют в храме Пресвятой Богородицы

У барабинца остались родители, брат и вдова с сыном. Бойца отпоют 8 октября в храме в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» с 11.00 до 11.35 утра, затем состоится прощание с 12.00 в ДК «Модерн». Похоронят Евгения Глущенко на Южном кладбище.