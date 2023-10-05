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Погибшему было 22 года

В Баганском районе простились с бойцом СВО Павлом Николаенко

5 октября 2023, 10:13
Фото: ВК / Степная Нива
Погибшему было 22 года
В Баганском районе похоронили местного жителя Павла Николаенко. Молодой человек погиб в зоне СВО.
«Траурный митинг состоялся сегодня, 5 октября, в Доме культуры села Вознесенка. Проводить 22-хлетнего бойца в последний путь пришли его родные и близкие, учителя, одноклассники и односельчане», — сообщается в паблике газеты «Степная нива» социальной сети «ВКонтакте».
Уроженец Баганского района Павел Николаенко погиб на СВО
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Молодой человек заключил контракт с Министерством обороны РФ 24 августа. Через месяц пришло трагическое известие о гибели Павла Николаенко в запорожском поселке Работино.

За проявленный героизм Павла Николаенко посмертно наградили орденом Мужества. Награду вручили его матери.

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