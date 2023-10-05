В Баганском районе простились с бойцом СВО Павлом Николаенко

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
«Траурный митинг состоялся сегодня, 5 октября, в Доме культуры села Вознесенка. Проводить 22-хлетнего бойца в последний путь пришли его родные и близкие, учителя, одноклассники и односельчане», — сообщается в паблике газеты «Степная нива» социальной сети «ВКонтакте».
Молодой человек заключил контракт с Министерством обороны РФ 24 августа. Через месяц пришло трагическое известие о гибели Павла Николаенко в запорожском поселке Работино.
За проявленный героизм Павла Николаенко посмертно наградили орденом Мужества. Награду вручили его матери.