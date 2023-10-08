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Posted Сегодня, 12:41

Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

В Новосибирск придет холодная осень

«Бабьему лету» конец — в Новосибирске резко похолодает

8 октября 2023, 12:41
Фото: 1MI
В Новосибирск придет холодная осень

Новосибирцам пообещали резкое похолодание

В Новосибирске постепенно установится холодная осенняя погода. Тепло уйдет из региона уже к концу следующей недели

Как сообщают синоптики Гидрометцентра, начало недели будет весьма теплым. В понедельник воздух прогреется до +17 градусов, а во вторник потеплеет до +20. Скорость ветра составит 3-5 метров в секунду. При этом будет весьма солнечно.

Однако уже в четверг столбик термометра резко опустится до +12 градусов. Небо затянут облака, а ночи обещают быть дождливыми. Уже в субботу похолодает до +9 градусов.

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В связи с нестабильной погодой новосибирским огородникам и дачникам важно уберечь растения на зиму. Полезными советами с Atas.info поделился эксперт.

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#Новосибирск#Погода#Прогноз#Синоптики#Александр Ляхов
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