«Бабьему лету» конец — в Новосибирске резко похолодает

Как сообщают синоптики Гидрометцентра, начало недели будет весьма теплым. В понедельник воздух прогреется до +17 градусов, а во вторник потеплеет до +20. Скорость ветра составит 3-5 метров в секунду. При этом будет весьма солнечно.