Связисты отразили атаку диверсантов в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:28
Published Сегодня, 02:28
Modified Сегодня, 02:30
Updated Сегодня, 02:30
Более 50 военнослужащих ЦВО приняли участие в учениях, целью которых было защитить военный объект от нападения. Диверсанты были окружены со всех сторон: штурмовики приближались сухопутным путем, а разведчики форсировали реку Обь.
По сюжету учений, диверсанты стремились захватить склад с боеприпасами и контроль над инфраструктурой военного объекта. Однако военным из Новосибирска удалось пресечь их действия.
Для поиска и обезвреживания возможных взрывных устройств использовали специальную группу разминирования из подразделения по борьбе с терроризмом. Они осмотрели склады с боеприпасами и другие объекты инфраструктуры. В ходе учений для создания реальной боевой обстановки использовали холостые патроны и шумовые гранаты.