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Учения прошли в Новосибирске

Связисты отразили атаку диверсантов в Новосибирске

8 октября 2023, 02:28
Фото: 1MI
Учения прошли в Новосибирске
В Новосибирске прошли масштабные учения по борьбе с терроризмом, в которых приняли участие связисты ЦВО. В ходе учений было обезврежено несколько условных диверсантов.

Более 50 военнослужащих ЦВО приняли участие в учениях, целью которых было защитить военный объект от нападения. Диверсанты были окружены со всех сторон: штурмовики приближались сухопутным путем, а разведчики форсировали реку Обь.

По сюжету учений, диверсанты стремились захватить склад с боеприпасами и контроль над инфраструктурой военного объекта. Однако военным из Новосибирска удалось пресечь их действия.

Для поиска и обезвреживания возможных взрывных устройств использовали специальную группу разминирования из подразделения по борьбе с терроризмом. Они осмотрели склады с боеприпасами и другие объекты инфраструктуры. В ходе учений для создания реальной боевой обстановки использовали холостые патроны и шумовые гранаты.

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#Новосибирск#Эмилия Губарева#Учения#Диверсанты
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