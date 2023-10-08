Связисты отразили атаку диверсантов в Новосибирске

Для поиска и обезвреживания возможных взрывных устройств использовали специальную группу разминирования из подразделения по борьбе с терроризмом. Они осмотрели склады с боеприпасами и другие объекты инфраструктуры. В ходе учений для создания реальной боевой обстановки использовали холостые патроны и шумовые гранаты.