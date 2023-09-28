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Учения провели в метро

«Крушение поезда» с пострадавшими произошло в метро Новосибирска

28 сентября 2023, 03:47
Фото: МАСС
Учения провели в метро
Спасатели МАСС успешно провели тактико-специальное учение в метро Новосибирска, эффективно ликвидировав последствия крушения и возгорания электропоезда, а также проведя эвакуацию пострадавших.

Ночью 28 сентября спасатели МАСС участвовали в специальном тренировочном мероприятии с органами управления и силами различных подразделений по ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах метро Новосибирска.

По задумке сценария произошло крушение электропоезда на участке между станциями «Заельцовская» и «Гагаринская». Первый вагон сошел с рельс, возникло пожарное возгорание, и тоннель был затянут дымом. В таких условиях спасатели провели разведку вагонов для поиска пострадавших и успешно эвакуировали их с помощью служб спасения. Все пострадавшие были переданы врачам для оказания необходимой медицинской помощи.

Тренировка прошла без каких-либо проблем или нарушений. Все работы выполнены полностью и в координации между всеми участниками.

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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Метро#МАСС#Эмилия Губарева#Новосибирское метро#Спасатели МАСС
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