«Крушение поезда» с пострадавшими произошло в метро Новосибирска

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Published Сегодня, 03:47
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Ночью 28 сентября спасатели МАСС участвовали в специальном тренировочном мероприятии с органами управления и силами различных подразделений по ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах метро Новосибирска.
По задумке сценария произошло крушение электропоезда на участке между станциями «Заельцовская» и «Гагаринская». Первый вагон сошел с рельс, возникло пожарное возгорание, и тоннель был затянут дымом. В таких условиях спасатели провели разведку вагонов для поиска пострадавших и успешно эвакуировали их с помощью служб спасения. Все пострадавшие были переданы врачам для оказания необходимой медицинской помощи.
Тренировка прошла без каких-либо проблем или нарушений. Все работы выполнены полностью и в координации между всеми участниками.