«Крушение поезда» с пострадавшими произошло в метро Новосибирска

По задумке сценария произошло крушение электропоезда на участке между станциями «Заельцовская» и «Гагаринская». Первый вагон сошел с рельс, возникло пожарное возгорание, и тоннель был затянут дымом. В таких условиях спасатели провели разведку вагонов для поиска пострадавших и успешно эвакуировали их с помощью служб спасения. Все пострадавшие были переданы врачам для оказания необходимой медицинской помощи.