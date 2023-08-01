В Новосибирске проводили на пенсию пса-спасателя Семаргла после 12 лет службы

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В Новосибирске прошла церемония прощания с псом-спасателем по кличке Семаргл. Этот преданный помощник отдал свои 12 лет службы рядом с людьми. Информацию об этом распространили через официальный канал МЧС в Telegram.
Семаргл, русский спаниель, которого нежно звали Сёмой, участвовал в множестве операций по поиску и спасению людей. Он продолжил семейную традицию, так как его отец и дед тоже работали в кинологическом отделении.
«Каждый раз Семаргл выполнял свою работу профессионально и без лишних суеты. Он безупречно давал сигнал о найденном пострадавшем. Благодаря ему, кинологам удалось спасти несколько десятков людей из-под завалов, будь то природные или промышленные катастрофы», — рассказали в МЧС.
В настоящее время Семаргл живет с его наставницей, Ольгой Гончаровой. За его верность служебному долгу, хозяйка ответила заботой и вниманием.