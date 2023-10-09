atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:22

Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

По мнению общественника, ролик ведет к разладу в семье

«Это — война»: новосибирского общественника возмутил «ювенальный» ролик в школах

9 октября 2023, 10:22
Фото: 1MI
По мнению общественника, ролик ведет к разладу в семье

Новосибирского общественника возмутил «ювенальный» ролик на Разговорах о важном

9 октября в российских школах состоялись очередные «Разговоры о важном», посвященные Всемирному дню психического здоровья. При этом ученикам на нем якобы демонстрировали ролик, призывающий доносить на родителей.

Как сообщает общественная организация «Родительская палата», в рамках внеурочного занятия школьникам показали ролик, призывающий звонить в «пункт приема детских страхов» по поводу жестокого обращения в семье. В нем показана ссора родителей и девочка, которая сразу же звонит по указанному номеру и «избавляется от страхов».

По мнению общественников, все это противоречит декларируемому противостоянию с ценностями коллективного Запада, так как школьникам могут показать еще и мультфильм, пропагандирующий ювенальную юстицию.

«Разговоры о важном» 25 сентября — что расскажут новосибирским школьникам о выборах
Узнать подробнее

Возмутился показу «ювенального» ролика и новосибирский общественник Иван Квасницкий.

«Это вносит элемент гражданской войны и противостояния поколений. Есть два варианта. Или не пускать детей в школу, так как там то ролики с номером для Павлика Морозова, то Егор Крид пропагандирует наркотики. Или все же договариваться с классным руководителем. Школа имеет право на разумную коррекцию „Разговоров о важном“, — заявил Иван Квасницкий в разговоре с корреспондентом Atas.info.
Что, опять? «Симфонию Rammstein» вновь отменяют в Новосибирске
Узнать подробнее

Также общественник сообщил, что ролики должны быть примиряющими. «Надо любить маму, уважать папу. Школа не должна быть оппозицией семье», — отметил Квасницкий.

Мать будут судить за гибель ребенка при пожаре в Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
«Я умереть должна?»: пьяная сибирячка приехала рожать с пивом и сигаретами
#Новосибирск#Дети#Школа#Александр Ляхов#Общественники
Подпишитесь
Видео. Началась война: мигранты из Новосибирска рассказали о ситуации в Израиле
7 октября, 18:15
Площадь Калинина станет новым «Кольцом Ада»: карта дорожных заторов Новосибирска
6 октября, 10:42
Жители новосибирского микрорайона «Европейский берег» требуют снести дамбу в Оби
Сегодня, 05:48
Новосибирские АЗС заявили о дефиците бензина АИ-95
Сегодня, 05:10
В Новосибирске проиндексируют зарплаты на 7,5% — кому ждать повышения
Сегодня, 04:32
Медсестра из Новосибирска объяснила фото с голой роженицей в реанимации роддома
Сегодня, 04:40