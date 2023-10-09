«Это — война»: новосибирского общественника возмутил «ювенальный» ролик в школах

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Как сообщает общественная организация «Родительская палата», в рамках внеурочного занятия школьникам показали ролик, призывающий звонить в «пункт приема детских страхов» по поводу жестокого обращения в семье. В нем показана ссора родителей и девочка, которая сразу же звонит по указанному номеру и «избавляется от страхов».
По мнению общественников, все это противоречит декларируемому противостоянию с ценностями коллективного Запада, так как школьникам могут показать еще и мультфильм, пропагандирующий ювенальную юстицию.
Возмутился показу «ювенального» ролика и новосибирский общественник Иван Квасницкий.
«Это вносит элемент гражданской войны и противостояния поколений. Есть два варианта. Или не пускать детей в школу, так как там то ролики с номером для Павлика Морозова, то Егор Крид пропагандирует наркотики. Или все же договариваться с классным руководителем. Школа имеет право на разумную коррекцию „Разговоров о важном“, — заявил Иван Квасницкий в разговоре с корреспондентом Atas.info.
Также общественник сообщил, что ролики должны быть примиряющими. «Надо любить маму, уважать папу. Школа не должна быть оппозицией семье», — отметил Квасницкий.