«Это — война»: новосибирского общественника возмутил «ювенальный» ролик в школах

Как сообщает общественная организация «Родительская палата», в рамках внеурочного занятия школьникам показали ролик, призывающий звонить в «пункт приема детских страхов» по поводу жестокого обращения в семье. В нем показана ссора родителей и девочка, которая сразу же звонит по указанному номеру и «избавляется от страхов».