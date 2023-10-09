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Рыбак погиб на месте

Омича осудили за наезд на новосибирского рыбака

9 октября 2023, 07:19
Фото: СУ СКР по Новосибирской области
Рыбак погиб на месте

Житель Омской области признан виновным в гибели новосибирского рыбака

В Купинском районе вынесли приговор жителю Омской области. Он был признан виновным в гибели местного рыбака.
«Собранные Карасукским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Омской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
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Инцидент произошел 11 декабря прошлого года. Омич ехал по льду озера Чаны и на полной скорости совершил наезд на палатку, в которой находились два рыбака. В итоге 37-летний новосибирец скончался на месте от полученных травм.

В итоге суд принял решение назначить обвиняемому исправительные работы. О сроке их отбывания не сообщается.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Рыбак#Гибель#Омск#Александр Ляхов
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