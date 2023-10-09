Омича осудили за наезд на новосибирского рыбака

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
«Собранные Карасукским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Омской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
Инцидент произошел 11 декабря прошлого года. Омич ехал по льду озера Чаны и на полной скорости совершил наезд на палатку, в которой находились два рыбака. В итоге 37-летний новосибирец скончался на месте от полученных травм.
В итоге суд принял решение назначить обвиняемому исправительные работы. О сроке их отбывания не сообщается.