В Новосибирске проиндексируют зарплаты на 7,5% — кому ждать повышения

В 2023 году суммарный рост зарплат в Новосибирской области ожидается в районе 115,5% вместо ранее планировавшейся цифры 111%. Об этом сообщил глава регионального Минфина Виталий Голубенко. Для того, чтобы выполнить все финансовые обязательства, в региональной бюджет будут внесены поправки, увеличивающие расходную часть на 2,1 млрд рублей. Соответствующий законопроект будет рассмотрен на ближайшей сессии Законодательного собрания Новосибирской области.