В Новосибирске проиндексируют зарплаты на 7,5% — кому ждать повышения

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
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Updated Сегодня, 04:34
С 1 октября зарплаты бюджетников, не попадающих под действие так называемого «майского указа» Владимира Путина, будут увеличены на 7,5%. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников в понедельник, 9 октября, в ходе оперативного совещания в областном правительстве.
«Поддержание достойного уровня оплаты труда работников, в первую очередь, социальной сферы, это наша первоочередная задача. В отношении тех категорий бюджетников, которые защищены формулой майского указа президента от 2012 года все понятно, их уровень оплаты труда должен следовать вслед за приростом средних доходов по экономике. Наша с вами задача — обеспечить равноценный рост оплаты труда остальных категорий», — заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
По словам главы региона, все необходимые ресурсы для этого имеются.
Летом 2023 года зарплаты бюджетников, не попадающих под действие «майского указа», уже были проиндексированы на 9,7%.
«В итоге, суммарная индексация зарплат „неуказных категорий“ в этом году будет больше, чем в прошлом», — подчеркнул глава региона.
В 2023 году суммарный рост зарплат в Новосибирской области ожидается в районе 115,5% вместо ранее планировавшейся цифры 111%. Об этом сообщил глава регионального Минфина Виталий Голубенко. Для того, чтобы выполнить все финансовые обязательства, в региональной бюджет будут внесены поправки, увеличивающие расходную часть на 2,1 млрд рублей. Соответствующий законопроект будет рассмотрен на ближайшей сессии Законодательного собрания Новосибирской области.